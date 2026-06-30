Un nuevo clon de Steam Machine demuestra que los imitadores no entienden lo esencial.

Ya existen varios clones de Steam Machine

El último modelo es el 'Steamroller' de Meta PCs en Estados Unidos

Si bien tiene ventajas sobre el PC de Valve, carece de algunos aspectos clave, especialmente en lo que respecta a su idoneidad para la sala de estar

Ahora que la Steam Machine ya se está enviando oficialmente (al menos a algunos jugadores que la han reservado y pagado), vemos más alternativas a los mejores PC para juegos para aquellos que no han podido conseguir, o simplemente no se sienten tentados por, el último hardware de Valve.



La última alternativa a la Steam Machine es la Steamroller (un nombre interesante) de Meta PCs, con sede en EE. UU. Tom's Hardware informa que la Steamroller es un PC preconfigurado con un procesador AMD Ryzen 9600X, respaldado por 16 GB de RAM DDR5 y una tarjeta gráfica Radeon RX 7600 (con 8 GB de memoria de vídeo). Incluye una unidad SSD NVMe de 1 TB para almacenamiento.

Todo esto viene integrado en una caja micro-ATX (la Jonsbo D32), con un sistema de refrigeración líquida AIO de 240 mm en su interior y una fuente de alimentación de 650 W (con certificación Gold).

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Ya se pueden realizar pedidos anticipados. Para adquirir la Steamroller, tendrás que desembolsar $1,299 dólares de tu dinero ganado con tanto esfuerzo, y las unidades se enviarán a partir del 7 de julio (aunque esta máquina en particular solo está disponible en los EE. UU.).

Sin duda, este parece un equipo compacto y respetable para un PC de juegos; sin embargo, al igual que todas las alternativas o clones de Steam Machine que circulan actualmente, no capta la esencia de la creación de Valve en algunos aspectos clave.

Analicemos esos aspectos y, también, para ser equilibrados y justos, las ventajas de la apisonadora y dispositivos similares en comparación con la máquina de vapor, porque esto no es una cuestión de una sola dirección.

1. Idoneidad de la sala de estar

(Image credit: Valve)

Puede parecer superficial centrarse en la estética de un PC, pero en el caso de la Steam Machine, este es uno de sus mayores atractivos. Es un pequeño cubo discreto que se coloca sobre el mueble del televisor (o en cualquier otro lugar), integrándose en el ambiente sin llamar la atención (ni molestar a tu pareja, por ejemplo, si no le apasionan tanto los gadgets y los videojuegos como a ti).

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Estas configuraciones alternativas no son tan discretas como la Steam Machine. La Steamroller (o mejor dicho, la carcasa Jonsbo D32) mide 207 x 395 x 314 mm. Compárese con las dimensiones de la Steam Machine, que son 156 x 152 x 162 mm. La diferencia radica en que se trata de un cubo compacto frente a un PC, ciertamente pequeño, pero aun así, algo más robusto que parece un ordenador en lugar de un elegante gadget que se integra perfectamente junto al televisor sin llamar demasiado la atención.

Creo que el logro de Valve al mantener el tamaño de la Steam Machine tan reducido es bastante notable, de hecho (aunque, por supuesto, esto ha tenido un efecto en el rendimiento).

2. Mucho, mucho calor

(Image credit: Valve)

Otro aspecto en el que Valve ha pensado mucho es en la gestión térmica de la Steam Machine, teniendo en cuenta su ubicación en un salón; es decir, que el dispositivo podría estar encajado en una pequeña estantería o dentro de un mueble de televisión estrecho. Los ingenieros de Valve han considerado este aspecto (como explicaron a Eurogamer) y se han asegurado de que las rejillas de ventilación y el sistema de refrigeración estén diseñados para minimizar los posibles problemas relacionados con su colocación.

Por supuesto, las cajas micro-ATX no han sido objeto de ese tipo de diseño (aunque se podría retomar el punto anterior, lo que significa que probablemente no cabrían en algunos de estos espacios de todos modos).

3. ¡Haz ruido!

(Image credit: Valve)

Justo después del tema de la temperatura, está el ruido que produce un PC cuando la tarjeta gráfica alcanza temperaturas más elevadas durante sesiones de juego más intensas. Al igual que con una consola, no querrás que el ruido excesivo del ventilador de tu PC de juegos en el salón te moleste los oídos (sobre todo si tienes el volumen del televisor bajo por la noche).

Según las reseñas, la Steam Machine es un dispositivo notablemente silencioso, incluso mejor que las consolas en este aspecto (por mencionar algunas, no me impresionaron los niveles de ruido de la PS4 Pro; la PS5 Pro es mucho mejor, eso sí). Obviamente, estos PC preconfigurados alternativos con tarjetas gráficas de sobremesa no van a ser tan silenciosos, y el nivel de ruido que generan en juegos exigentes podría ser, digamos, indeseable.

4. Experiencia similar a la de una consola

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

Hablando de consolas, otra cosa que Valve ha hecho con la Steam Machine es garantizar una experiencia de juego fluida en el salón. Para empezar, esto significa la función de encendido y apagado instantáneo. Además, también incluye compatibilidad con HDMI CEC, que permite ajustar el volumen del PC con el mando a distancia del televisor (o encender y apagar el televisor automáticamente con la Steam Machine).

Estos detalles son realmente prácticos y hacen que usar la Steam Machine sea mucho más sencillo, similar a las consolas principales, como ya se mencionó. Claro que no encontrarás estas ventajas en una PC preconfigurada. Y, francamente, son invaluables si solo quieres jugar una partida rápida de cinco minutos de vez en cuando.

El otro lado de la valla

(Image credit: Meta PCs)

Hay que aclarar que no estamos criticando esta alternativa a la Steam Machine de Meta PCs. Como ya se mencionó, la Steamroller parece una construcción sólida y, sin duda, una opción mucho mejor que intentar comprar un clon barato de China (lo cual, en mi opinión, es una pésima idea). Además, tiene algunas ventajas sobre la Steam Machine en ciertos aspectos.

Para empezar, la Steamroller ofrece un rendimiento considerablemente superior para tus juegos de PC, principalmente gracias a su GPU más potente (de gama de sobremesa). Sin embargo, dado su precio, la RX 7600, si bien supone una mejora respecto a la tarjeta gráfica RDNA 3 personalizada de la Steam Machine (de gama de portátiles), resulta algo escasa. Otras alternativas a la Steam Machine han optado por mejoras más potentes, como la RX 9060 XT, que obviamente ofrece velocidades de fotogramas aún mayores.

La Steamroller también ofrece mayor flexibilidad en cuanto a actualizaciones. Por ejemplo, puedes cambiar la GPU en el futuro o, de hecho, hacer prácticamente cualquier cosa que puedas hacer con un PC convencional. Con la Steam Machine, solo puedes actualizar la RAM o el almacenamiento (e incluso así, actualizar la memoria resulta bastante complicado).

Obviamente, estas son ventajas muy reales para la Steamroller (y similares), especialmente el rendimiento adicional. Pero el verdadero propósito de la Steam Machine es ser un sistema que domine los juegos de salón y funcione a la perfección en ese entorno, llevando tu biblioteca de juegos de Steam a la pantalla grande del televisor, permitiéndote jugar en un ambiente más relajado y cómodo desde el sofá. Y en ese sentido, a estos clones de la Steam Machine les faltan aspectos importantes.