Steam Machine vs Steam Deck: las cuatro diferencias más importantes explicadas

La nueva Steam Machine de Valve para videojuegos tiene previsto su lanzamiento en la primavera de 2026, pero aún no se han anunciado los precios.

Las especificaciones destacan las principales diferencias entre el nuevo sistema y la Steam Deck.

El procesador y las especificaciones de la Steam Machine sugieren que podría competir con las consolas de la generación actual.

¿Recuerdas que desde el lanzamiento de Steam Deck en el lejano 2022 se rumoreaba sobre los planes de Valve de un nuevo hardware? Pues por fin tenemos la respuesta: la nueva Steam Machine, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026. Sin embargo, una de las principales preguntas es: ¿cómo se compara con Steam Deck?

Según la hoja de especificaciones, la Steam Machine (que no debe confundirse con la serie descatalogada que comenzó en 2014) es «más de seis veces más potente que la Steam Deck», gracias a un nuevo procesador y una nueva GPU capaces de ofrecer un rendimiento que superará con creces el de la consola portátil.

Fundamentalmente, la Steam Machine no es una consola portátil, por lo que, aunque la comparación entre ambos sistemas pueda parecer poco natural, es el primer sistema que sigue a la Steam Deck OLED y que funciona con SteamOS, y podría indicar lo que nos depara el futuro en cuanto a sucesores de las consolas portátiles.

Cabe señalar que las especificaciones pueden cambiar antes de su lanzamiento definitivo. Pero, por ahora, analicemos las diferencias clave entre la Steam Deck y la nueva Steam Machine...

1. Steam Machine tiene una CPU y una GPU significativamente más potentes

(Image credit: Valve)

La Steam Deck LCD y la Steam Deck OLED nunca se han considerado dispositivos de juego portátiles de gran potencia, pero han logrado mantenerse entre las mejores consolas portátiles, y algunos incluso dirían que son las mejores, gracias a su precio asequible y su facilidad de uso.

Valve no bromea cuando dice que la Steam Machine es más de seis veces más potente que la Steam Deck; tanto el modelo LCD como el OLED utilizan una CPU Zen 2 de 4 núcleos y una GPU RDNA 2 con solo ocho unidades de cómputo (la CPU y la GPU se combinan en la APU).

Con la Steam Machine, Valve apunta a una potencia mucho mayor, utilizando una CPU AMD Zen 4 de 6 núcleos y una GPU AMD RDNA 3 «semipersonalizada», con 28 unidades de cómputo. No solo hay un gran avance en la arquitectura de Zen 2 a Zen 4, lo que se traduce en velocidades de reloj más rápidas, sino que la Steam Machine tiene 20 unidades de cómputo más, más cercanas a las que se pueden encontrar en la PS5 (36 unidades de cómputo) o incluso en una GPU Nvidia RTX de gama baja.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque esas especificaciones no lo son todo, son suficientes para situar a la Steam Machine y a la Steam Deck muy lejos una de otra en términos de potencia y rendimiento, como cabría esperar de una PC diseñada para configuraciones de escritorio y sofá.

2. Steam Machine es compatible con el trazado de rayos y permite jugar en 4K a 60 fps

(Image credit: Valve)

Aunque Steam Deck puede ejecutar algunos juegos con la configuración de trazado de rayos activada (o con una resolución 4K manteniendo una velocidad de fotogramas decente), no hay muchos juegos en los que eso sea posible sin caer en velocidades de fotogramas de un solo dígito o tener que utilizar un escalado agresivo.

Steam Machine parece decidida a cambiar eso, ya que en su hoja de especificaciones se menciona explícitamente la compatibilidad con el trazado de rayos y los juegos en 4K a 60 fps utilizando el método de escalado FSR de AMD.

Por ahora, debería ser FSR 3, ya que AMD aún no ha adaptado FSR 4 al hardware RDNA 3, pero eso podría cambiar para cuando se lance la Steam Machine (sobre todo porque el código fuente de FSR 4 se filtró accidentalmente).

Con el trazado de rayos y los juegos en 4K a la vanguardia, esto la sitúa una vez más muy por encima del alcance de Steam Deck.

3. Steam Machine tiene más RAM para el sistema y los juegos

(Image credit: Valve)

Aunque Steam Deck tiene 16 GB de RAM LPDDR5, el máximo que se puede utilizar para los juegos (o, más concretamente, para la GPU) es 4 GB.

En el caso de Steam Machine, las especificaciones indican que habrá 16 GB de RAM DDR5 disponibles como RAM general del sistema, mientras que 8 GB de GDDR6 parecen estar destinados a la RAM asignada para juegos.

En general, esto debería mejorar el rendimiento junto con el procesador y la GPU actualizados, y proporcionar más margen para mantener la velocidad de fotogramas al reducir los problemas de intermitencia, y esto es lo que ayuda a Steam Deck cuando se aumenta de 1 GB, su valor predeterminado, a 4 GB.

4. La conectividad de Steam Machine destaca su naturaleza híbrida entre PC y consola doméstica

(Image credit: Valve)

Por si aún no estaba claro, la Steam Machine se aleja de la naturaleza portátil de la Steam Deck, ya que está pensada para jugar desde el sofá o desde un escritorio. La Steam Deck se podía acoplar y utilizar en un monitor o televisor para juegos, pero eso conllevaba la desventaja de perder rendimiento en resoluciones superiores a 800p.

Con la Steam Machine, Valve la ha diseñado claramente para que sea una consola doméstica que se pueda utilizar en un monitor de juegos o en un televisor, con dos puertos de salida de pantalla a través de DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0, y otros como 4 puertos USB-A y 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2.

No hay rastro de HDMI 2.1, pero HDMI 2.0 (con submuestreo de crominancia) sigue permitiendo jugar a 4K y 120 Hz. DisplayPort 1.4 también es compatible con 4K y 240 Hz, lo que supone una gran mejora para cualquier jugador que utilice un monitor.

Aún queda mucha información por revelar, ya que todavía no se sabe nada sobre el precio y sigue sin estar claro si el nuevo sistema de juegos de Valve replicará el modelo de precios asequibles de Steam Deck.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.