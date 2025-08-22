NVIDIA potencia el regreso a clases con laptops GeForce RTX impulsadas por IA
Regresa a clases con la nueva generación de GPUs NVIDIA GeForce RTX 50
¿Estás listo para el regreso a clases? ¿Qué opinas de renovar tu equipo y llevar tu rendimiento al siguiente nivel?
Ya sea para estudiar, trabajar, crear contenido o jugar, contar con una computadora equipada con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 50 puede marcar la diferencia en tu día a día.
Por ello, NVIDIA ha preparado un especial para la temporada de regreso a clases en México, recopilando las mejores ofertas en laptops y tarjetas gráficas. Las mejores promociones pueden consultarse en este enlace.
Recomendado por estudiantes. Impulsado por IA de NVIDIA.
NVIDIA presenta una nueva generación de GPUs para desktops y laptops GeForce RTX, diseñadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes modernos mediante tecnologías de inteligencia artificial líderes en la industria.
Equipadas con funciones avanzadas, estas laptops ofrecen un rendimiento excepcional para el estudio, la creación de contenido y los videojuegos, convirtiéndose en la elección preferida entre universitarios y jóvenes profesionales.
Rendimiento académico acelerado por IA
Las laptops GeForce RTX ofrecen aceleración en aplicaciones clave para ingeniería, diseño gráfico, arquitectura, informática, economía y más. Gracias a la IA integrada, los estudiantes pueden realizar modelado 3D con mayor fluidez, entrenar modelos más rápido y obtener resultados más precisos en proyectos de aprendizaje automático.
Creatividad sin límites con NVIDIA Studio
Para los estudiantes creativos, la plataforma NVIDIA Studio ofrece edición fluida, renderizado veloz y efectos avanzados potenciados por IA. Los controladores NVIDIA Studio garantizan máxima estabilidad y rendimiento para proyectos audiovisuales, diseño y producción de contenido.
Comunicación mejorada con NVIDIA Broadcast
Las videollamadas y transmisiones en vivo alcanzan calidad profesional con NVIDIA Broadcast, que utiliza IA para eliminar ruidos de fondo, ajustar el fondo virtual y mejorar audio y video con solo un clic.
Herramientas locales con IA generativa
Con soporte para modelos de lenguaje locales (LLM y SLM), los estudiantes pueden buscar apuntes, repasar contenidos y organizar tareas mediante comandos de texto o voz, todo directamente desde sus laptops aceleradas con RTX y NVIDIA TensorRT™-LLM. Diseño portátil, potente y silencioso con NVIDIA Max-Q. Las laptops GeForce RTX™ combinan potencia y portabilidad con diseños delgados y batería de larga duración, ideales para estudiantes en constante movimiento.
Gaming con gráficos inmersivos y baja latencia
Además de estudiar, los usuarios pueden disfrutar de los videojuegos más recientes con gráficos hiperrealistas gracias al trazado de rayos, rendimiento optimizado con NVIDIA DLSS 4 y latencia ultra baja con la tecnología NVIDIA Reflex. Una combinación perfecta entre productividad y entretenimiento.
Datos de rendimiento:
- Hasta 45 veces más rápido en estudio: ajuste fino de LLMs
- Hasta 15 veces más rápido en gaming: en títulos modernos
- Hasta 10 veces más rápido en creación: generación de imágenes con IA