Nunca pensé que diría esto, pero la Steam Machine podría estar acabada incluso antes de salir al mercado, aunque una decisión de Valve podría salvarla de la crisis de la RAM

La crisis de la memoria RAM es una espina clavada para muchos fabricantes y empresas de hardware para PC, ya que está provocando trastornos en los calendarios de lanzamiento, los planes de precios y la disponibilidad. Por desgracia, Valve conoce muy bien esta situación, y la escasez de memoria y la subida de precios no podrían haber llegado en peor momento para la empresa.

Valve tenía previsto inicialmente lanzar su PC tipo consola Steam Machine a principios de 2026, pero la actual crisis de memoria le ha obligado a retrasar la fecha de lanzamiento y el anuncio de los precios.

La crisis de la RAM (o lo que yo llamo el «RAMpocalipsis») y la escasez de almacenamiento han provocado una caída en el suministro de la Steam Deck OLED, ya que Valve ha anunciado que el stock de la consola portátil se retrasará indefinidamente.

Por lo tanto, está bastante claro que el mercado del hardware para PC está en crisis, lo que podría amenazar el plan de Valve de lanzar la Steam Machine a un precio razonable y asequible, al menos de forma similar al modesto costo de la Steam Deck.

Aunque el lanzamiento de la Steam Machine sigue previsto para la primera mitad de 2026, el impacto de la escasez de memoria en todo el mercado nos dice lo contrario.

Hasta que el auge de la IA se estabilice y la RAM vuelva a estar disponible, no veo cómo Valve no decepcionará a los fans con el precio de la Steam Machine, aunque no sea culpa suya. Sin embargo, hay una decisión que Valve podría tomar para salvar su mini PC para juegos de la aniquilación, aunque sea una opción que probablemente no gustará a los consumidores.

Valve tiene que retrasar indefinidamente el lanzamiento de Steam Machine

(Image credit: Valve)

Nadie quiere retrasos cuando se trata de hardware o software para PC, y hemos visto las reacciones negativas que a menudo se producen como consecuencia (un ejemplo claro es el GTA 6 de Rockstar). Sin embargo, me temo que la opción más segura que podría tomar Valve es retrasar indefinidamente el lanzamiento de la Steam Machine.

Tampoco será una decisión fácil: no hay forma de predecir con exactitud cuándo terminará esta crisis de RAM, y un retraso indefinido podría significar que Valve tendrá que esperar más allá de 2026 para comprometerse con sus planes de lanzamiento de la Steam Machine.

Tal y como están las cosas, el auge de la IA sigue siendo fuerte y no muestra signos de ralentización, ya que los inversionistas y las empresas centran su atención en los centros de datos y en todas las demás tecnologías relacionadas con la IA.

Incluso si Valve lanzara la Steam Machine ahora y tuviera un precio sorprendentemente asequible, creo que se vería afectada por una eventual subida de precios en un futuro próximo. Eso suponiendo, por supuesto, que la crisis de la RAM siga vigente durante los próximos meses. Hemos visto cómo Microsoft y Sony han aplicado subidas de precios a las consolas Xbox (incluida la Asus ROG Xbox Ally X) y PlayStation, respectivamente, y se rumorea que Nintendo está considerando una medida similar para su sistema Switch 2.

(Image credit: Valve)

Valve no tuvo éxito con sus anteriores Steam Machines, desarrolladas por sus socios, como Alienware. Aunque su fracaso se debió a múltiples factores, una de las principales razones fue el precio, especialmente teniendo en cuenta la fuerte competencia de las populares consolas de videojuegos de la época.

Sería una gran pena que la historia se repitiera, y realmente espero que el potencial de la Steam Machine no se vea destruido por un precio elevado, como consecuencia de la crisis de la RAM. Pero me temo que eso es lo que podría suceder si Valve se mantiene firme en su plan de lanzamiento para la primera mitad de 2026.

La Steam Machine parece estar lista para aportar la competencia necesaria al mercado de las consolas de videojuegos, y es una oportunidad para que SteamOS de Valve crezca e impulse una mayor compatibilidad de los juegos en Linux. Así que esperemos que la crisis de la RAM no lo eche todo a perder.

