"Me voy a obligar a seguir usando SteamOS en lugar de volver a Windows": los gamers se preparan para abandonar Windows 11, mientras Valve se enfoca en impulsar SteamOS en computadoras de escritorio
¿Es la última versión de SteamOS un punto de inflexión para quienes han dejado de usar Windows 11?
- Valve ha declarado que está "implementando mejoras en [SteamOS] para que sea más compatible con el hardware de computadoras de escritorio".
- La empresa también dejó en claro que está colaborando estrechamente con Nvidia para lograr una mejor compatibilidad con las GPU.
- El objetivo es que SteamOS se implemente más ampliamente en computadoras personalizadas, más allá de la Steam Machine, y esto está tentando a algunos jugadores a dejar de usar Windows 11.
Valve ha destacado cómo está mejorando SteamOS para permitir que los jugadores creen su propia versión de una Steam Machine si así lo desean, algo que ya está generando entusiasmo en Reddit entre quienes consideran abandonar Windows 11.
Según informa The Verge, Pierre-Loup Griffais, ingeniero de Valve y habitual portavoz de la compañía, dejó claro que el equipo está trabajando en "implementar mejoras en SteamOS para hacerlo más compatible con hardware de escritorio", además de "colaborar muy de cerca con Nvidia" para garantizar una mejor compatibilidad con las GPU del equipo verde.
Sin embargo, antes de emocionarse demasiado, Griffais aclaró que el soporte para Nvidia no llegará pronto —es decir, no este año—, aunque aseguró que "sin duda es algo en lo que estamos trabajando tras bambalinas".
Valve acaba de lanzar SteamOS 3.8, una actualización que sienta las bases para la nueva Steam Machine e incorpora cambios clave para ofrecer una mejor experiencia con procesadores Intel, así como con GPU de Nvidia (y, en realidad, con cualquier tarjeta gráfica dedicada, gracias a una "gestión de memoria de video enormemente mejorada").
La inclusión de KDE Plasma 6.4.3 con soporte para Wayland también es importante, ya que mejora considerablemente la experiencia de escritorio y añade un mejor soporte para pantallas externas y VRR en SteamOS, entre otras ventajas.
En resumen, con SteamOS 3.8, Griffais afirma que "puedes ensamblar tu propia Steam Machine utilizando cualquier componente de PC que quieras".
Todo esto está allanando el camino para que más jugadores de PC, cansados de Windows 11 y Microsoft, se cambien a SteamOS como sistema operativo alternativo, especialmente aquellos que no utilizan equipos con procesadores AMD.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Aunque todavía es una iniciativa en sus primeras etapas —sobre todo por el trabajo pendiente con las GPU de Nvidia—, algunos jugadores ya afirman estar listos para dejar atrás la plataforma de Microsoft.
Un usuario de Reddit comentó: "Decidí ir con todo y borrar mi unidad principal de 2 TB para instalar SteamOS. Acabo de hacerlo y probé un par de juegos; hasta ahora todo funciona muy bien. Voy a obligarme a quedarme con él en lugar de volver arrastrándome a Windows".
Otro jugador afirmó: "En el momento en que SteamOS tenga soporte para Nvidia, habrá un éxodo masivo de usuarios del mundo gaming fuera de Windows".
En otro hilo de Reddit, un usuario compartió: "Descubrí que algunos de mis juegos de Steam que funcionaban perfectamente en Windows 10 rendían mucho peor en Windows 11. Decidí volver a Linux Mint y darle otra oportunidad a Steam después de haberlo probado hace unos años y, para mi sorpresa, todos esos juegos ahora funcionan de maravilla. Así que me quedé con Mint y todos los títulos de mi biblioteca de Steam corren sin problemas. Valve realmente ha hecho un gran trabajo llevando el gaming a Linux".
Y en esa misma conversación, otro usuario resumió su postura de manera contundente: "En cuanto esto (SteamOS) sea estable con los controladores, me salgo de Windows". (No literalmente).
Un Windows muy "Steam"
Parece que esto está llevando a más de un jugador a reconsiderar su postura respecto a Windows 11, pero está claro que no debemos dejarnos llevar por el entusiasmo todavía. SteamOS tiene un largo camino por delante como rival de Windows 11, ya que sigue siendo una propuesta muy de nicho, pero es evidente que Valve está haciendo un gran esfuerzo para convertirlo en una alternativa mucho más atractiva.
Lo bueno es que, incluso si no tienes intención de acercarte a la Steam Machine —y crees que es demasiado cara, como muchos opinan (debido a la crisis de la memoria)—, el lanzamiento del dispositivo aún podría beneficiarte, ya que SteamOS sigue avanzando a pasos agigantados. Como señala Valve, puedes armar tu propio PC al estilo de la Steam Machine o, para evitar los aumentos de precios por la crisis de la RAM, simplemente reutilizar una computadora que ya tengas (quizás con una o dos mejoras selectas que hayas comprado en una oferta).
Dados los notables avances que se están logrando en este ámbito —y también algunos progresos en cuanto a lograr que los juegos con sistemas anti-trampas funcionen, en ciertos casos, aunque aún queda mucho trabajo por hacer al respecto—, podemos tener la esperanza de que la adopción de SteamOS se acelere considerablemente.
Sin embargo, Windows 11 sigue siendo, con mucho, el sistema operativo dominante en el mundo de los videojuegos para PC, aunque el hecho de que SteamOS esté ganando terreno podría preocupar a Microsoft a largo plazo e impulsarla a realizar más esfuerzos para mejorar Windows 11 para los jugadores -lo cual, de nuevo, sería una victoria, aunque indirecta-.
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.