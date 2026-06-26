La "Stim Machine" ofrece una GPU más potente que la Steam Machine sin costar más, pero no todo son buenas noticias

Una tienda francesa ha creado su propia versión de la Steam Machine.

La "Stim Machine" cuenta con una GPU RX 9060 XT, lo que le permite alcanzar tasas de fotogramas mucho más rápidas al mismo precio.

Esta PC alternativa también ofrece otras ventajas, aunque presenta algunas desventajas en las que el dispositivo sale perdiendo frente a la Steam Machine.

Con el precio de la Steam Machine, inevitablemente hemos visto muchos comentarios sobre alternativas, ya sea en formato «hazlo tú mismo» o con equipos prearmados, y aquí tenemos otro ejemplo de estos últimos: la «Stim Machine».

VideoCardz informa que el minorista francés LDLC fabricó la Stim Machine, aunque desde entonces ha dejado de usar ese nombre tan ingenioso; sin embargo, yo lo seguiré usando aquí, ya que me gusta y es mucho mejor que el nuevo (y aburridísimo) nombre de LDLC: «PC Box».

El dispositivo sigue en gran medida las especificaciones de la PC para juegos de Valve, con algunas diferencias clave.

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El cambio principal es que, en lugar de la GPU AMD semipersonalizada RDNA 3 que lleva la Steam Machine, esta cuenta con una tarjeta gráfica RX 9060 XT de última generación (RDNA 4). Es el modelo de 8 GB (la misma configuración que la GPU de la Steam Machine), pero la 9060 XT tiene considerablemente más potencia bajo el capó.

El procesador es el AMD Ryzen 5 8400F, un modelo de 6 núcleos y 12 hilos similar al chip Zen 4 de la Steam Machine, y también cuenta con 16 GB de memoria RAM DDR5. Incluye un SSD de 500 GB (de nuevo, igual que el de Valve), pero con dos ranuras SATA adicionales para ampliar el almacenamiento si así lo deseas (a diferencia de la opción de microSD de la Steam Machine).

El precio es exactamente el mismo que el de la Steam Machine en Francia si quieres que el minorista te entregue la versión ya ensamblada (o puedes ahorrarte un 4 % si solo pides que te envíen las piezas y armar el equipo tú mismo).

Stim VS Steam: ventajas y desventajas comparativas

(Image credit: SilverStone)

Como se ha señalado, la principal diferencia es la RX 9060 XT, que aumentará considerablemente tu tasa de fotogramas en comparación con la Steam Machine. No solo la GPU es considerablemente más rápida, sino que además, con la familia Radeon de última generación, obtienes FSR 4 para lograr una tasa de fotogramas por segundo aún mayor. Y existe la posibilidad de actualizar la tarjeta gráfica en el futuro, algo de lo que carece la Steam Machine.

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De hecho, incluso actualizar la memoria RAM en la Steam Machine es una tarea relativamente complicada según todos los indicios, ya que hay que desmontar bastantes componentes internos para acceder a las ranuras de memoria. La Steam Machine también te ofrece esas opciones adicionales de almacenamiento.

Habiendo expuesto los argumentos en contra de la creación de Valve, es justo enumerar las desventajas de la Steam Machine. Para empezar, aunque se trata de una carcasa Mini-ITX y una PC compacta —aparentemente una carcasa SilverStone SST-SG13B Sugo, como se señaló en Reddit—, sigue siendo bastante más grande que la Steam Machine (11.5 litros frente a 3.8 litros).

En otras palabras, en cuanto a volumen, es tres veces más grande que la PC de Valve, y sí, sigue siendo lo suficientemente pequeña, pero parte del atractivo de la Steam Machine es su tamaño reducido, que permite que el dispositivo se integre discretamente en tu sala de estar. También hay que considerar los aspectos térmicos, la refrigeración y el ruido al incorporar la GPU 9060 XT en la Steam Machine, especialmente en un entorno de sala de estar. La Steam Machine de Valve es impresionantemente silenciosa, como han dejado claro las reseñas.

Lo que también falta en las alternativas a la Steam Machine son algunas de las características de Valve que facilitan el uso y permiten un funcionamiento más ágil (¿o debería decir «steam-lineado»?), como la función de suspensión y reactivación instantáneas y la compatibilidad con HDMI CEC (que permite usar el control remoto de tu televisor para ajustar el volumen o encender y apagar el televisor desde la Steam Machine). Estos son detalles realmente bien pensados por parte de Valve.

Sin olvidar que, con la Stim Machine, tienes que configurarla e instalar SteamOS tú mismo (aunque el vendedor sí proporciona una guía), lo que podría ser un obstáculo para los principiantes en tecnología. Con la Steam Machine, todo eso ya está hecho para ti, y solo tienes que disfrutar de una experiencia sencilla desde el primer momento.

Así que, en definitiva, no se trata de una comparación tan sencilla, pero no hay duda de que, al contar con una RX 9060 XT, la Steam Machine ofrecerá un rendimiento mucho mayor en cuanto a tasas de fotogramas que la PC compacta para juegos de Valve. Así que, si la fluidez de la tasa de fotogramas es tu prioridad principal y puedes aceptar las desventajas mencionadas, una alternativa como la Steam Machine es la mejor opción.

(Image credit: Valve)

Lo que tampoco debemos olvidar es que, ya sea que compres una Steam Machine o una computadora prearmada alternativa como esta (o que optes por armarla tú mismo), es una victoria para Valve, ya que se suma un jugador más a SteamOS —y compra software en su tienda—, que es el verdadero objetivo de esta PC para la sala. De hecho, Valve está alentando activamente a la gente a armar sus propias Steam Machines si consideran que el modelo oficial es demasiado caro (aunque, por supuesto, armar cualquier computadora es una lucha cuesta arriba en cuanto a precios en estos días).

Otro punto interesante a destacar es que, entre las muchas entrevistas que los ingenieros de Valve han dado últimamente, PC Gamer tiene una primicia sobre la Steam Machine de próxima generación de parte de Pierre-Loup Griffais y Yazan Aldehayyat.

En cuanto a una posible sucesora de la PC, Griffais señaló: «No creo que estemos pensando en [la Steam Machine] con un horizonte tan a largo plazo como en algo como la Steam Deck».

Así pues, una Steam Machine 2 con componentes internos más potentes no debería tardar tanto en llegar como una secuela de la Steam Deck, pero dicho esto, Aldehayyat aclaró que tampoco está a la vuelta de la esquina (como era de esperarse).

La próxima Steam Machine llegará «en línea con los ciclos típicos de actualización de PC y lo que la gente suele hacer», y Aldehayyat dijo: "Es solo cuestión de cuándo tenga sentido [actualizarla], a qué precio, en qué momento y qué juegos estén disponibles. Por ejemplo, si salen un montón de juegos nuevos en Steam que requieran más rendimiento, eso probablemente nos haría querer actualizar la Steam Machine más rápido".

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