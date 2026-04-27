Gamers, es hora de emocionarse: el precio y la fecha de lanzamiento de la Steam Machine podrían estar a la vuelta de la esquina

Según se informa, Valve se está preparando para anunciar el precio y la fecha de lanzamiento de la Steam Machine

Esto coincide con los rumores de que el Steam Controller podría salir al mercado antes que la Steam Machine

Los informes sugieren que Valve ha estado considerando vender la Steam Machine con pérdidas, al igual que hizo con la Steam Deck

La Steam Machine de Valve lleva en preparación para su lanzamiento desde su presentación inicial en noviembre de 2025, pero ha sufrido retrasos debido a la actual crisis de memoria. Afortunadamente, los últimos rumores sugieren que la situación podría estar cambiando a favor de los jugadores que han estado esperando este PC con aspecto de consola.

Según Insider Gaming, Valve está cada vez más cerca de anunciar el precio y la fecha de lanzamiento de la Steam Machine. Esto se produce tras avistamientos recientes del Steam Controller en el backend de Steam, importaciones y usuarios que han notado la presencia del accesorio en la tienda Komodo Station (tienda oficial en línea de Steam en Asia).

Esos hallazgos han llevado a muchos a creer que la Steam Machine no está muy lejos de un anuncio oficial por parte de Valve, y Mike Straw, de Insider Gaming, le da algo de credibilidad a la especulación de los jugadores, afirmando: «Tengo entendido que Valve está cada vez más cerca de confirmarlo todo».

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Quizás lo más importante es que el informe de Insider Gaming destaca que Valve ha estado «dando vueltas internamente sobre el precio» y sobre si sería capaz de «asumir una pérdida en el costo», al menos a corto plazo. Eso no debería ser una sorpresa, ya que la crisis de la memoria está causando estragos entre los fabricantes de hardware para PC.

(Image credit: Valve)

Que Valve esté asumiendo pérdidas en el costo de la Steam Machine no es nada nuevo, ya que el director de Valve, Gabe Newell, dio a entender que la Steam Deck se vendió con pérdidas, al describir el precio como «doloroso» pero «fundamental» para garantizar que el dispositivo llegara a manos del mayor número posible de consumidores.

La historia podría repetirse, pero en un momento más complicado para Valve, ya que la situación actual del mercado de hardware no tiene precedentes —y al igual que cualquier consola de videojuegos o PC, la Steam Machine requerirá tanto RAM como almacenamiento, y este último también está experimentando precios más altos tanto a nivel de fabricante como de consumidor.

No habrá una respuesta clara sobre la decisión de Valve respecto al precio de la Steam Machine hasta que llegue un anuncio oficial, pero si su precio es igual o inferior al de las consolas PS5 y Xbox Series X, que han sufrido recientes aumentos de precio, entonces eso coloca a Valve en una posición sólida para competir en el mercado de las consolas de videojuegos.

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