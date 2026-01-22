Acabo de ver la máquina de videojuegos de mis sueños: un modder ha combinado una Xbox Series X, una PS5 y una Switch 2 en una megaconsola, ¡Ojalá pudiera comprarla!
Solo en un mundo perfecto...
- Un creador de contenido de YouTube ha fabricado una consola de videojuegos tres en uno.
- El proyecto DIY incluye la PS5, la Xbox Series X y la Nintendo Switch 2 en un solo sistema.
- Todo el sistema funciona con una fuente de alimentación de 250 W.
Los videojuegos para consolas y PC están experimentando cambios en más de un sentido, sobre todo con la llegada de la Steam Machine, la PC similar a una consola de Valve, y el aumento vertiginoso de los precios del hardware debido a las elevadas exigencias de memoria. Sin embargo, un modder ha presentado una configuración para videojuegos que supera a todas las demás.
El creador de contenido de YouTube Xiao Ningzi (小宁子 XNZ) ha creado una consola de videojuegos tres en uno con una PS5, una Xbox Series X y una Nintendo Switch 2, todas ellas alimentadas por una fuente de alimentación de 250 W. La ha bautizado como «Ningtendo PXbox 5». Básicamente, está diseñada para que sea fácil cambiar entre los tres sistemas, ya que todos funcionan dentro de un chasis similar al de la PS5.
Sin embargo, la modificación no es sencilla. Combinar las placas base de cada sistema ya es bastante complicado, pero además hay que diseñar una carcasa completamente nueva, un proceso arduo para cualquiera que no trabaje en una fábrica.
Dado que la Switch 2 es un dispositivo portátil, Ningzi se aseguró de que siguiera siendo fácilmente extraíble (como se puede ver en el vídeo a continuación), y el cambio entre cada sistema no tarda más de cinco segundos.
Creo que no hace falta decir que una consola DIY, como tal, nunca verá la luz como un proyecto oficial de las tres grandes: Sony, Microsoft y Nintendo. Sin embargo, es bastante surrealista ver cómo un proyecto apasionante cobra vida.
La biblioteca de juegos disponible en una megaconsola, como tal, es posiblemente mayor que la que se puede encontrar en una PC para juegos, en términos de valor sobre cantidad, con acceso a juegos que tal vez nunca se porten oficialmente a PC.
Por supuesto, aún sería necesario comprar cada consola para llevar a cabo este proyecto DIY. Sin embargo, el atractivo aquí es el concepto de comprar una consola tres en uno y tener todos los juegos exclusivos de PlayStation, Xbox y Nintendo en un solo sistema, pero no vivimos en un mundo perfecto, por lo que esto no sucederá.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
La Steam Machine es el sistema más cercano que jamás tendremos a esto
La Steam Machine de Valve tiene previsto su lanzamiento a principios de 2026, y los consumidores están conteniendo la respiración por saber cuál será su precio potencial. Aunque es evidente que esta Ningtendo PXbox 5 nunca se hará realidad para la mayoría de los consumidores, el próximo sistema de Valve es lo más parecido a ella que tendremos jamás.
Al fin y al cabo, la Steam Machine es una PC para juegos, pero está claramente dirigida al mercado de las consolas de videojuegos con su diseño de mini PC. Con los miles de juegos independientes disponibles para PC, junto con los títulos de Xbox y los exclusivos de PlayStation, la Steam Machine puede ser la mejor plataforma para los jugadores de consola cuando se lance al mercado.
Eso sin mencionar las capacidades de emulación de los juegos de Nintendo (que de ninguna manera defiendo) en PC, lo que acercaría la biblioteca de juegos de la Steam Machine a la de esta megaconsola de proyecto DIY. Esperemos que su precio esté dentro de un rango asequible.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores consolas de videojuegos
1. La mejor en general:
PlayStation 5 Slim
2. La más "económica":
Xbox Series S
3. La mejor "portátil":
Nintendo Switch 2
4. La más poderosa:
PlayStation 5 Pro
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Isaiah is a Staff Writer for the Computing channel at TechRadar. He's spent over two years writing about all things tech, specifically games on PC, consoles, and handhelds. He started off at GameRant in 2022 after graduating from Birmingham City University in the same year, before writing at PC Guide which included work on deals articles, reviews, and news on PC products such as GPUs, CPUs, monitors, and more. He spends most of his time finding out about the exciting new features of upcoming GPUs, and is passionate about new game releases on PC, hoping that the ports aren't a complete mess.
- Antonio QuijanoEditor