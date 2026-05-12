"Consigue hoy mismo una PlayStation 5 para estar listo cuando salga Grand Theft Auto 6": parece que la campaña de marketing de GTA 6 ya ha comenzado

Los usuarios de PS4 están recibiendo mensajes en los que se les sugiere que se pasen a la PS5 antes del lanzamiento de GTA 6

Los jugadores que han añadido el juego a su lista de deseos también están recibiendo mensajes

Según se informa, el juego ya ha sido clasificado por la ESRB, lo que sugiere que la campaña de marketing ya ha comenzado o lo hará muy pronto

Los usuarios de PlayStation 4 que han añadido Grand Theft Auto 6 a su lista de deseos han comenzado a recibir mensajes en los que se les insta a pasarse a una PlayStation 5, lo que sugiere que la campaña de marketing del juego ha comenzado oficialmente.

Tal y como ha señalado la cuenta "GTA 6 Countdown" (vía Eurogamer), los jugadores de PS4 están recibiendo correos electrónicos y mensajes en los que se les sugiere dar el salto a la PS5 para prepararse para el lanzamiento del juego a finales de este año, ya que el juego solo estará disponible en consolas de la generación actual.

"Porque has añadido Grand Theft Auto 6 a tu lista de deseos... Grand Theft Auto 6 está en tu lista de deseos. Consigue una PlayStation 5 hoy mismo para estar listo cuando Grand Theft Auto 6 se lance el 19 de noviembre de 2026", reza un mensaje de Sony.

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Al parecer, algunos jugadores están recibiendo mensajes en diferentes formatos; en uno de ellos se destaca que el usuario es un «¡jugador destacado de Grand Theft Auto 5!» antes de animarlo a comprar una PS5, mientras que otros los ven en el centro de notificaciones de su consola.

PS4 Players are now receiving messages and emails from PlayStation asking them to upgrade to PS5 to get ready for GTA 6.Too many signs indicating the November 19 release date is locked in. pic.twitter.com/LeeRR28CCkMay 8, 2026

Los jugadores están convencidos de que esto significa que la campaña de marketing del tan esperado título de Rockstar Games por fin ha comenzado, tras los comentarios del director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, el mes pasado, y que el juego va por buen camino para su fecha de lanzamiento, el 19 de noviembre.

También podría indicar que la campaña de marketing del juego cobrará mayor protagonismo en las próximas semanas, lo que podría traducirse en nuevos avances, tráilers y material oficial de juego en los días previos al lanzamiento del título.

También parece que GTA 6 ha recibido la clasificación «17+ Mature» por parte de la ESRB, la junta de clasificación estadounidense.

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Según las capturas de pantalla proporcionadas por la misma cuenta, el juego contendrá todo lo que uno asociaría con un título de GTA, incluyendo sangre y escenas sangrientas, violencia intensa, humor para adultos, desnudos, lenguaje soez, contenido sexual explícito y consumo de drogas y alcohol.

GTA 6 llegará a PS5 y a Xbox Series X y Series S en su lanzamiento. El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, ha confirmado que el juego no estará disponible para PC en el momento del lanzamiento, explicando que "Rockstar siempre empieza en consolas porque creo que, en lo que respecta a un lanzamiento como este, se te juzga por satisfacer al público principal".

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