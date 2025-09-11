Conoce todo sobre la nueva temporada de Rainbow Six Mobile

¿Estás listo para enfrentarte a la nueva temporada de Rainbow Six Mobile? Antes de que nos des una respuesta, a continuación te compartimos todo lo que necesitas conocer. sobre, Operación Toxic Fog, la nueva temporada del Año 1 del juego.

El nuevo contenido introduce al Defensor Maestro, el nuevo mapa Villa y una serie de modos y eventos inéditos. Entre novedades en la jugabilidad, recompensas exclusivas y contenidos temáticos, la actualización sumerge a los jugadores en una experiencia marcada por la tensión estratégica y la expansión de la narrativa del universo de Rainbow Six Mobile.

Maestro es un defensor que entra en escena equipado con su Mal de Ojo, una cámara a prueba de balas y controlada de forma remota, capaz de disparar láseres y recopilar información crucial. Especialista en control de área, es un agente poderoso para fortalecer a cualquier equipo. Este Operador puede desbloquearse a través del Pase de Batalla, pero también puede jugarse sin desbloquearlo en modos temporales, como el Showcase de Villa.

Nuevo Mapa – Villa

Ambientado en una propiedad en el interior, Villa es un mapa de tamaño medio que ofrece múltiples entradas, superficies destructibles y combina largos pasillos con ambientes cerrados. La diversidad de escenarios favorece tanto estrategias de paciencia como jugadas agresivas al aprovechar los flancos.

Modos y eventos por tiempo limitado

La temporada trae una rotación de modos inéditos que varían cada semana:

Showcase de Villa (Semanas 1 y 2): lista de reproducción exclusiva en Modo Bombas que presenta el nuevo mapa y permite jugar con Maestro, incluso sin desbloquearlo. Después del período, Villa se incorpora a la rotación oficial de mapas.

Restaurante 3v3 (Semanas 3 y 4): regreso del modo compacto e intenso, enfocado en decisiones rápidas y ejecución precisa.

Cacería de trofeos maldita (Semanas 5 a 8): versión oscura del mapa Frontera, con el objetivo de recolectar trofeos dejados por enemigos y aliados.

Se busca (Villa) (Semanas 7 y 8): cada equipo debe proteger a su jugador marcado mientras caza al adversario, en partidas tensas en el nuevo mapa.

Pase de Batalla y eventos especiales

Además de las recompensas exclusivas del Pase de Batalla, la temporada incluye eventos que expanden la experiencia de juego y refuerzan la narrativa:

Reclutamiento de Maestro: marca la llegada del nuevo Operador. Al disputar partidas con Maestro, los jugadores desbloquean recompensas exclusivas para mostrar que están listos para anclar la defensa.

Cielos del Mediterráneo: desafíos ambientados en el paisaje del campo, marcando la llegada de Maestro y del mapa Villa.

Luna llena naciente: evento por tiempo limitado con desafíos temáticos de luna llena y recompensas cosméticas.

Carnaval maldito: evento de Halloween que sumerge a los jugadores en una experiencia oscura, llena de desafíos aterradores y recompensas temáticas.

Además, los eventos Festival de finde y Agentes unidos regresarán durante la temporada, ofreciendo progresión acelerada y bonos para los jugadores que buscan recompensas adicionales. En el competitivo, la temporada clasificada trae una skin exclusiva como recompensa para Twitch, disponible para los jugadores que alcancen los niveles más altos del ranking.

Entre las novedades de jugabilidad, Operación Toxic Fog presenta el inclinarse para disparar desde la cadera, que permite a los jugadores inclinarse durante los disparos sin usar la mira. Esta mecánica amplía las posibilidades tácticas, especialmente en combates de corta distancia, haciendo las partidas aún más estratégicas.

La narrativa de la temporada también se expande fuera de las partidas, con cómics inéditos que acompañan a Ash y Smoke en una misión en una villa remota, donde investigan el origen de la niebla tóxica. Los capítulos estarán disponibles semanalmente en la sección del Pase de Batalla.

Por último, la tienda recibe nuevos contenidos inspirados en la atmósfera oscura de la temporada. Entre ellos, la colección del paquete de oro — Volcán, que añade una skin exclusiva con temática volcánica, además de paquetes especiales disponibles por tiempo limitado para renovar la apariencia de los equipos.