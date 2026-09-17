Cole Palmer transmite por error EA Sports FC 27 en vivo en Twitch antes de tiempo y lo suspenden temporalmente — "Solo les estaba dando a la gente lo que querían"

Cole Palmer, mediocampista de la selección de Inglaterra y del Chelsea, fue suspendido temporalmente en Twitch esta semana.

Estaba transmitiendo en vivo el próximo EA Sports FC 27 antes de que terminara el embargo acordado.

Respondió con buen humor en Instagram, pidiéndole al servicio de streaming que "me levanten la suspensión, por favor".

Cole Palmer, el mediocampista del Chelsea y de Inglaterra que todos adoran por su forma directa de hablar y su afición por las papas fritas y el clásico té con leche, hizo una transmisión en vivo en Twitch a principios de esta semana para mostrar el próximo EA Sports FC 27. Solo había un problema: no debía mostrar el juego tan pronto y la plataforma le impuso una suspensión temporal.

Como señala ESPN, Palmer recibió acceso anticipado al próximo simulador de futbol y decidió transmitirlo en vivo el martes por la tarde ante una audiencia bastante considerable. Sin embargo, debía esperar hasta que se llevara a cabo una presentación oficial de EA Sports más tarde esa misma noche.

Después de que un representante de EA apareció en el chat para recordárselo a Palmer, la transmisión terminó y la página de su cuenta de Twitch se actualizó para mostrar que había sido suspendida.

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En respuesta a su metida de pata, Palmer publicó, como era de esperarse, en Instagram: “Solo les estaba dando a la gente lo que quería”. Después hizo una petición muy sencilla: “desbánneenme, por favor”.

Fuera un error genuino o no, probablemente EA no estaba dispuesto a ser demasiado indulgente después de que Palmer comenzara a quejarse de su valoración dentro del juego durante la inoportuna transmisión. EA Sports FC 27 le ha otorgado a Palmer una valoración general de 85 sobre 99 en la edición más reciente. En la entrega anterior tenía 87.

“Necesito hablar con EA. Me quitaron dos puntos de valoración”, dijo Palmer durante la transmisión.

Para ser justos, sí señaló que pasó buena parte del año pasado fuera de las canchas debido a varias lesiones, algo que, en tono de broma, dijo que prácticamente lo dejó con “una sola pierna durante 10 meses la temporada pasada”.

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Su ego también recibió otro pequeño golpe cuando vio que su amigo de muchos años y compañero del Chelsea, Morgan Rodgers, había recibido una valoración de 76 en velocidad. La valoración de velocidad de Palmer es de 75. Brutal.

Por fortuna, su cuenta ya fue restablecida y Palmer ya volvió a transmitir como si nada hubiera pasado, poniendo fin a otra divertida anécdota en la carrera de un futbolista que ya está llena de momentos dignos de convertirse en memes. Este es mi nuevo favorito.

EA Sports FC 27 se lanzará oficialmente el 25 de septiembre, mientras que el acceso anticipado comenzará el 18 de septiembre para quienes hayan reservado las ediciones Ultimate y Ultimate Plus.

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