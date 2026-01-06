Cloud Gaming de Xbox llegará a ciertos televisores Hisense con homeOS

En respuesta a esta demanda, se ha anunciado una nueva colaboración entre Xbox y V (antes VIDAA) que ampliará los espacios donde las audiencias podrán disfrutar de sus aventuras de juego. La aplicación de Xbox estará disponible en 2026 en ciertas Smart TVs Hisense que utilizan V homeOS.

Esta alianza estratégica tiene como objetivo proporcionar mayor libertad y flexibilidad para jugar. Los suscriptores de Xbox Game Pass —incluidos los niveles Ultimate, Premium y Essential— tendrán la capacidad de transmitir cientos de juegos directamente a través de la app de Xbox en los televisores compatibles, gracias a Xbox Cloud Gaming. Este catálogo abarca tanto lanzamientos recientes como títulos populares de la comunidad.

Una experiencia de juego completamente nueva

Mediante la app de Xbox, los usuarios podrán explorar y acceder a una vasta biblioteca de juegos, incluyendo títulos como Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, entre muchos otros.

Como beneficio adicional, la suscripción a Xbox Game Pass desbloquea el juego en la nube ilimitado, lo que permite una mayor flexibilidad para jugar en diversos dispositivos. Esta funcionalidad incluso se extiende a ciertos juegos que el usuario ya posea. Todo está enfocado en otorgar más libertad para que los jugadores elijan cómo desean interactuar con su contenido.

Un ecosistema Xbox Cloud en crecimiento

La visión de Xbox es asegurar que los juegos, la comunidad y los logros de los usuarios estén siempre accesibles. La llegada de la app de Xbox a televisiones Hisense con V homeOS seleccionados representa un paso significativo para que los videojuegos estén disponibles en una amplia gama de dispositivos, encontrando al jugador justo en el lugar donde desea jugar.

Se espera compartir más detalles sobre la experiencia de Xbox Cloud Gaming en televisores Hisense en los próximos meses. Se recomienda estar atento a Xbox Wire y los canales sociales oficiales para conocer las últimas novedades.