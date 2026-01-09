CES 2026: NVIDIA amplía GeForce NOW con nuevas apps, controles HOTAS y más juegos en la nube

CES 2026 prácticamente llegó a su final en esta edición, sin embargo, NVIDIA aún tenía una sorpresa para nosotros de la mano de GeForce Now, presentando más formas de jugar y más juegos en la nube. A continuación todos los detalles.

Desde nuevas aplicaciones nativas para Linux y dispositivos de streaming Amazon Fire TV hasta compatibilidad con mandos HOTAS (throttle-and-stick) para los aficionados a la simulación y una nueva opción de inicio de sesión único, GeForce NOW se está expandiendo a través de dispositivos y facilitando el acceso directo al juego.

Por si fuera poco, una nueva oleada de títulos AAA, entre los que se incluyen 007 First Light de IO Interactive, Resident Evil Requiem de Capcom y Crimson Desert de Pearl Abyss, se está preparando para incorporarse a la biblioteca de GeForce NOW y ofrecer streaming de alta fidelidad y baja latencia en todo el mundo...¡prepárate con los seis nuevos juegos disponibles para jugar en streaming esta semana!.

Subiendo de nivel

Se lanza una nueva aplicación nativa GeForce NOW en versión beta para Linux, comenzando con Ubuntu 24.04 y versiones posteriores. Esto responde a una petición que la comunidad de gamers llevaba tiempo haciendo ya que convierte los sistemas compatibles en equipos de juego con tecnología RTX que pueden transmitir con una resolución de hasta 5K y 120 fotogramas por segundo (fps) o 1080p y 360 fps. Gracias al renderizado en la nube, los jugadores de Linux pueden aprovechar el trazado de rayos, NVIDIA DLSS y otras funciones RTX sin necesidad de una GPU local de gama alta.

Una nueva aplicación nativa para los dispositivos de streaming Amazon Fire TV transforma este pequeño dispositivo en un terminal de juegos en la nube para pantallas grandes, lo que ofrece a los miembros otra forma de transmitir sus bibliotecas de PC directamente al televisor con un mando en la mano. Se basa en la compatibilidad con los dispositivos existentes, lo que facilita a los jugadores jugar desde la comodidad de su sala sin necesidad de conectar una consola o un PC para juegos.

Un futuro más claro

El soporte para controles de vuelo ya está disponible en la nube, permitiendo a los pilotos virtuales conectar sus periféricos favoritos, incluidas las configuraciones líderes de Thrustmaster y Logitech, así como sistemas HOTAS personalizados. Ya sea usando un conjunto completo de acelerador y palanca de mando de escritorio o una cabina dividida ajustada a tu estilo, todo está listo para despegar.

Gracias al rendimiento que ofrece la tarjeta RTX 5080, disponible para los miembros Ultimate, además de la transmisión con latencia ultrabaja y NVIDIA Reflex en los títulos compatibles, los pilotos ahora pueden disfrutar de experiencias de vuelo hiper inmersivas y ultra precisas directamente desde la nube. Sobrevolar paisajes detallados en Microsoft Flight Simulator 2024, participar en combates aéreos en War Thunder o explorar las estrellas en Elite Dangerous nunca ha sido tan fluido.

Inicios de sesión más sencillos, tiempo de juego más rápido

GeForce NOW ahora es compatible con nuevos juegos y ofrece más formas de acceder a ellos rápidamente.

El inicio de sesión único de Battle.net se ha incorporado recientemente al servicio, lo que permite a los miembros acceder directamente a los títulos compatibles sin tener que introducir credenciales adicionales cada vez. Y a principios de este año, la integración de Gaijin.net hará que el despegue sea aún más fluido: un simple inicio de sesión conecta más bibliotecas de juegos en todos los dispositivos.

Menos contraseñas y ventanas emergentes significan más tiempo para jugar, ya sea en una PC, una laptop, un dispositivo móvil o una televisión.

Próximamente en la nube

Una nueva oleada de títulos AAA llega a GeForce NOW, trayendo espías, supervivientes y espadas a la nube para que los miembros puedan jugar en streaming en sus dispositivos favoritos. Cada uno de los juegos aporta una experiencia distinta, desde el espionaje sigiloso hasta el terror que pone los pelos de punta y los combates fantásticos más audaces. Todos se unirán pronto a la extensa biblioteca de GeForce NOW cuando se lancen para PC.

007 First Light, de IO Interactive, lleva la historia moderna del origen de James Bond a la nube con el lanzamiento del título para PC el 27 de mayo, invitando a los miembros a adentrarse en las sombras mientras Bond comienza su viaje. Disfruta de una mezcla equilibrada de sigilo y acción basada en un ciclo de juego "dinámico" con la narrativa cinematográfica y basada en escenas clave de IOI. Aborda los encuentros mediante el sigilo, la acción directa o la improvisación creativa, con múltiples caminos viables para cada objetivo que permiten a los jugadores definir el estilo de Bond.

Resident Evil Requiem, de Capcom, continúa la legendaria saga de survival horror con un nuevo capítulo que intensifica la exploración, los entornos inquietantes y los combates con recursos limitados. Prepárate para recorrer pasillos apenas iluminados, enfrentar encuentros perturbadores y tomar cada decisión con cuidado, evaluando cada bala y cada objeto de curación al jugar con Grace, o para vivir una acción más intensa y desafiante al tomar el control de León.

Active Matter, de Gaijin Entertainment, llega este año como un shooter militar realista donde los jugadores se lanzan a incursiones de alto riesgo para saquear recursos o enfrentarse en intensos combates PvP dentro de un multiverso fracturado. La materia activa se obtiene al derrotar criaturas transformadas o al arrebatársela a otros jugadores. Súmate a esta cacería constante para mejorar tus probabilidades de romper el bucle temporal y encontrar una salida.

Crimson Desert, de Pearl Abyss, es una ambiciosa aventura de acción en mundo abierto ambientada en una tierra fantástica marcada por la guerra. Combina exploración a gran escala con una narrativa cinematográfica y combates intensos enfocados en combos. En un momento recorres tranquilamente vastas llanuras con mucho viento y, al siguiente, te ves envuelto en un enfrentamiento caótico contra enemigos imponentes, con efectos de poder místico que iluminan el campo de batalla.

Jugar a estos títulos en GeForce NOW significa sumergirse en experiencias de gran presupuesto con un rendimiento de clase RTX 5080, altas velocidades de fotogramas y funciones gráficas avanzadas en una amplia gama de dispositivos, sin preocuparse por descargas, parches o requisitos de hardware locales. Los miembros pueden disfrutar de la misma aventura en un ordenador de sobremesa, un portátil, un dispositivo portátil o un televisor, lo que permite que cada uno de estos mundos brille donde y como quieran jugar.

Nuevos juegos

El inquietante mundo de Pathologic 3, de Ice-Pick Lodge y tinyBuild, invita a los jugadores a adentrarse una vez más en una ciudad embrujada que se encuentra al borde del desastre. El tiempo es fugaz, la confianza escasea y cada conversación parece una prueba de lealtad... o de supervivencia. Con su característica mezcla de tensión, filosofía y humor negro, Pathologic 3 no solo cuenta una historia, sino que reta a los jugadores a vivirla.

Además, los jugadores pueden encontrar lo siguiente:

StarRupture (Nuevo lanzamiento en Steam, enero 6)

Ancient Farm (Nuevo lanzamiento en Steam, enero 7)

Pathologic 3 (Nuevo lanzamiento en Steam, enero 9)

Blood West (Epic Games Store)

Paradise Killer (Epic Games Store)

Supermarket Simulator (Xbox, disponible en Game Pass)

