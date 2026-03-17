CD Projekt vuelve a confirmar que Cyberpunk 2077 no recibirá más contenido jugable al anunciar un nuevo parche para PlayStation que incluye la tecnología PSSR actualizada de Sony

"Cyberpunk 2077" recibirá pronto la tecnología PSSR actualizada de Sony en la PS5 Pro

CD Projekt Red ha reiterado que esta actualización no incluirá contenido nuevo

El estudio afirma que la actualización "se centra exclusivamente en permitir que el juego aproveche las capacidades de hardware ampliadas que ofrece la PS5 Pro"

CD Projekt Red ha anunciado que Cyberpunk 2077 pronto contará con la tecnología de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) actualizada de Sony en la PlayStation 5 Pro.

"Prepárense para la PS5 Pro, amigos: ¡en un futuro no muy lejano llegará una actualización tecnológica gratuita de Cyberpunk 2077 para la versión del juego en PS5!", escribió el estudio en X / Twitter.

Sony también anunció lo mismo en una publicación separada del blog de PlayStation, confirmando que su tecnología PSSR mejorada ya está disponible para una gran cantidad de títulos compatibles con PS5 Pro y que el juego de acción en primera persona de CDPR, junto con Assassin’s Creed Shadows y Crimson Desert, la recibirán en las próximas semanas.

El artículo continúa a continuación

La noticia llega justo después de que CDPR declarara que no hay contenido descargable (DLC) ni expansiones adicionales en desarrollo para Cyberpunk 2077, en medio de rumores sobre una actualización de contenido «secreta», así como rumores sobre DLC para The Witcher 3: Wild Hunt.

Después de que los fans especularan que el estudio estaba ocultando un posible lanzamiento de contenido para su inmensamente popular juego, CDPR se vio obligado a aclarar las cosas en respuesta a un fan, escribiendo: «No tenemos planes de DLC ni expansiones adicionales. Si algo cambia, ¡los informaremos a todos!».

Aunque la actualización PSSR no es una actualización de contenido, sigue siendo un parche bastante significativo que mejorará el rendimiento y la estabilidad en la PS5 Pro, pero, una vez más, CDPR ha sentido la necesidad de reiterar su declaración anterior.

"En aras de la transparencia: esta actualización no introducirá ningún contenido nuevo en el juego", afirmó CDPR en una publicación posterior. "Se lanzará únicamente para la versión del juego para PS5 y se centra exclusivamente en permitir que este aproveche las capacidades de hardware ampliadas que ofrece el sistema PS5 Pro".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además de Cyberpunk 2077 y los juegos mencionados anteriormente, Sony ya ha lanzado la actualización para numerosos juegos, lo que "mejorará la estabilidad de la imagen, aumentará la claridad en los detalles finos y proporcionará un rendimiento más consistente".

Algunos de esos juegos incluyen Silent Hill f, Monster Hunter Wilds, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Final Fantasy 7 Rebirth y más.

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.