Capcom no va a abandonar por completo la IA generativa, pero ha prometido a los fans que no utilizará recursos generados por IA en sus juegos

Capcom ha comunicado a inversores y aficionados que no utilizará IA generativa para el contenido de sus juegos

No obstante, sigue teniendo previsto utilizar la IA para mejorar la productividad en el desarrollo

En términos más generales, el DLSS 5 de Nvidia sigue formando parte de los planes de futuro de la empresa

La reacción negativa contra el DLSS 5 de Nvidia y su uso de la IA generativa para intentar «mejorar» los gráficos y el realismo en los videojuegos ha obligado a una popular editorial y desarrolladora de videojuegos a tranquilizar a los fans sobre su postura respecto a la IA.

Según informó Notebookcheck, Capcom anunció en una reciente sesión de preguntas y respuestas con inversionistas que no utilizará materiales generados por IA en sus juegos. Esto se produce después de que se hiciera pública la colaboración de Capcom con Nvidia y el uso de DLSS 5, lo que dejó a los fans (e incluso a los desarrolladores) preocupados por la postura de Capcom respecto a la IA.

Al abordar este tema controvertido, Capcom declaró: «Nuestra empresa no implementará materiales generados por nuestra IA en el contenido de los juegos. Sin embargo, planeamos utilizar activamente esta tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad en el proceso de desarrollo de los juegos.

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Por lo tanto, actualmente estamos explorando formas de utilizarla en diversas áreas, como los gráficos, el sonido y la programación».

Resident Evil Requiem de Capcom (y, al parecer, futuros juegos) contará con DLSS 5, y aunque el uso de esta tecnología será opcional para los jugadores, Capcom está caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la IA generativa.

Podría decirse que el uso de DLSS 5 sigue considerándose una aplicación de la IA generativa en los videojuegos, dado que se ha demostrado que modifica algunos detalles del entorno y de los personajes. Dicho esto, no es algo tan claro, y la incorporación de DLSS 5 no cuenta técnicamente como el uso de recursos o materiales de IA generativa (accesorios o material gráfico) como los que hemos visto en Crimson Desert, tal y como ha aclarado Nvidia.

¿Una mano amiga?

(Image credit: Nvidia / Capcom)

La buena noticia es que el uso que hace Capcom de la IA generativa (aparte de DLSS 5) debería ayudar a los desarrolladores a la hora de crear arte conceptual u otras ideas relacionadas con los entornos de los juegos.

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Sin embargo, es posible que estas palabras tranquilizadoras de Capcom no sean del agrado de los fans, sobre todo teniendo en cuenta el temor a que DLSS 5 pueda suponer el primer paso para que la IA generativa se convierta en un elemento habitual en los videojuegos —o, peor aún, abra la puerta al uso de materiales generados por IA en los juegos—.

DLSS 5 y muchas otras formas de IA representan un riesgo significativo para el arte de los videojuegos, único y creado a mano, y también amenazan el sustento de los desarrolladores, considerando la reciente tendencia de despidos masivos en la industria de los videojuegos.

A este ritmo, parece que los jugadores solo pueden esperar que la IA se mantenga en gran medida a raya dentro del mundo de los videojuegos, y la reacción negativa de los fans podría ayudar a lograrlo.

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