Call of Duty: Mobile celebra el Año Nuevo Lunar con la Temporada 2: Lunar Charge

¿Estás listo para la temporada 2 - Lunar Charge que celebra el Año Nuevo Lunar? Si tu respuesta es negativa, no te preocupes, aquí tenemos todo lo que necesitas conocer.

Lo primero que debes de saber es que llega cargada de contenido para DMZ: Recon, Multiplayer y Battle Royale. A partir del 11 de febrero, los jugadores podrán disfrutar de nuevos eventos dentro de partida, el debut del modo Plunder en Battle Royale, una variante festiva de Shipment, el regreso del Duelo 1vs1, eventos temáticos como Five Gods of Wealth y Ramadán, además de un Pase de Batalla que introduce el nuevo rifle de asalto Lachman-556, armas Míticas, recompensas exclusivas y múltiples actividades por tiempo limitado.

(Image credit: Activision)

Llévate recompensas a través de una variedad de eventos, pon atención a los nuevos sorteos que incluyen un Mythic Weapon Draw para el nuevo rifle de asalto Lachman-556 y colecciona una variedad de redskins inspiradas en tus títulos favoritos de la serie. Además, consigue recompensas tanto gratuitas como premium en el evento Five Gods of Wealth Event & Lucky Draw, basados en deidades del folklore chino que traen riqueza y prosperidad, especialmente en torno al Año Nuevo Lunar.

Sigue leyendo para enterarte en profundidad de lo que está por venir, incluyendo nuevos modos, eventos, el épico Pase de Batalla y mucho más.

Actualizaciones en DMZ: Recon

Nuevo evento dentro de las partidas – The Train (Serpent Island)

Los refuerzos enemigos aterrizan cerca de una base de misiles. Cuando este nuevo evento aparezca, dependerá de ti y de tu escuadrón eliminar a los enemigos que se encuentran en múltiples puntos destacados para activar la computadora más cercana y lanzar un misil contra el tren en movimiento.

El tiempo será esencial, ya que destruir el tren alertará a todos los jugadores en la partida. Llega lo antes posible para reclamar el botín del tren en llamas, incluido el paquete especial que se puede abrir con un gancho para obtener recompensas de gran valor.

Nuevo Contract Event – Five Gods of Wealth

Como parte de la colaboración de Temporada 2, que gira en torno a los Five Gods of Wealth, este evento reta a los operadores a conseguir un nuevo contrato disponible en los mapas de Serpent Island. Encuentra el contrato de los Five Gods of Wealth, actívalo y consigue los objetos de cada ubicación marcada.

Una vez que tengas todos los objetos, tú y tu escuadrón podrán invocar a los Five Gods of Wealth para intercambiar los objetos por dinero.

En este evento podrás completar misiones diarias para ganar una carta en el tablero. Cada carta esconde un número diferente de puntos de riqueza que se pueden usar para desbloquear recompensas importantes, incluyendo el Epic Type 25 — Emerald Prosperity Weapon Blueprint y otros.

Nuevo Boss (Building 21)

Enfréntate al mortífero jefe Velikan, recién llegado a Building 21 y dispuesto a eliminar a cualquiera lo suficientemente imprudente como para enfrentarse a él. Una vez que anuncie su presencia en la partida, encontrarás a Velikan merodeando cerca del elevador junto a un grupo de guardias blindados y listos para cumplir sus órdenes mientras te lanza granadas desde su War Machine. Acaba con él, si te atreves, y obtén recompensas de gran valor como una versión de su lanzagranadas War Machine.

Nuevo Mythic Constellation – Weapon Trials

Aprovecha la oportunidad de probar una variedad de Mythic Weapon Blueprints encontrando nuevas piezas de armas de rareza Mítica, objetos que se pueden saquear y que se encuentran en los mapas Serpent Island y Building 21, mapas que forman parte de DMZ: Recon.

Si consigues extraer una pieza de una arma de rareza Mítica, podrás intercambiarla por una prueba de tres días de una arma de rareza Mítica seleccionada.

Nuevo modo de juego por tiempo limitado en Battle Royale: Plunder

¡El tan esperado y deseado Plunder hace su debut en Call of Duty: Mobile como un nuevo modo en Battle Royale disponible durante toda la Temporada 2! Entra a Isolated como trío y lucha por ser el primer escuadrón en acumular 1 millón de dólares.

Llénate de dinero

Gana dinero buscando cajas de suministro por todas partes, asegurando Airdrop Crates, completando Contratos y acabando con los enemigos, que dejarán caer una parte de su dinero cuando los elimines. En Plunder todos los operadores reaparecen al morir, lo que da lugar a una experiencia más llena de acción, ya que el número de jugadores se mantiene alto durante toda la partida hasta que un escuadrón alcance la cantidad de dinero necesaria para asegurar la victoria.

Caza a los líderes

Para ayudar a equilibrar el marcador, el jugador con más dinero del equipo líder y los dos jugadores con más dinero en general aparecerán marcados en el mapa para que todos puedan verlos. También se emitirán anuncios en el juego cuando un equipo alcance el 50% y después el 90% del objetivo de 1 millón de dólares.

Ingresa tus ganancias

Asegúrate de que tu dinero está a salvo utilizando Cash Balloons y Deposit Helicopters.

Los Cash Balloons se pueden conseguir en estaciones de compra y pueden contener $150,000 cada uno, mientras que los Deposit Helicopters se pueden llamar en ubicaciones fijas del mapa y no tienen un límite de dinero. Ten en cuenta que una alerta global notifica a todos los jugadores cuando se llama un Deposit Helicopter.

Ronda Adicional

Una vez que las reservas totales de dinero de cualquier equipo superen 1 millón de dólares, comienza la ronda adicional.

Se iniciará una cuenta atrás de 3 minutos y, durante ese tiempo, todo el dinero ganado se multiplicará por 1,5. Los equipos que hayan conseguido 1 millón de dólares pueden seguir acumulando dinero en ese momento para aumentar sus ganancias totales.

Una vez finalizada la ronda, se suma el dinero depositado y transportado por cada escuadrón y se declara como ganador al escuadrón más rico.

Nuevo variante de mapa en modo Multiplayer: Shipment

El Año Nuevo Lunar llega a Shipment con una nueva variante del mapa con temática festiva. Dirígete al famoso escenario, ahora decorado con una combinación de tonos rojos y dorados, nueva iluminación, nieve y decoraciones festivas como petardos, coplas del Festival de Primavera y otros elementos temáticos repartidos por todo el mapa.

Disponible en el juego desde el lanzamiento hasta el 25 de febrero (UTC).

Regresa el Duelo 1vs1 al modo Multiplayer

¡El Duelo 1vs1 está de regreso! Es momento de respaldar todas esas palabras con acciones. Entra a una partida en la que sólo estarás tú contra un enemigo. Compite en un enfrentamiento al mejor de 3 en el que cada ronda la ganará el primer jugador que consiga siete eliminaciones.

Los participantes pueden escoger su equipamiento para la primera ronda, pero en cada ronda posterior, el perdedor de la ronda anterior elige la clase de arma que utilizarán ambos jugadores en la siguiente ronda.

Los Scorestreaks y las habilidades de Operador se desactivan mientras que la regeneración de salud está activa.

Esta temporada cada partido 1vs1 te otorga un trofeo. ¡Desbloquea las recompensas para obtener todos los trofeos! A través de este evento puedes conseguir un montón de Secret Caches, un nuevo aspecto del Operador Merc 2 y varios weapon camos.

Nuevas recompensas de Clasificatoria

¡La Temporada 2 marca el comienzo de una nueva temporada de juego clasificatorio! Prepárate para subir de rango mientras compites contra los mejores y ganando recompensas como el épico Death Angel Alice — Nighthawk Operator Skin y el Epic RAM-7 Mystical Weapon Blueprint.

Evento de Ramadán – Starlit Quest

Para celebrar el Ramadán, todos los jugadores tendrán acceso a un evento gratuito dentro del juego que ofrece múltiples formas de ganar recompensas temáticas de Ramadán como el operador Zero — Tranquil Nights, AK47 — Luminous y el SVD — Falcon's Eye.

Este evento comienza el 16 de febrero (UTC) y durará toda la temporada.

Más eventos

Otros eventos que se avecinan incluyen un evento en equipos de DMZ: Recon, en el que se premiará a los jugadores por evacuar con éxito el mapa, un evento con temática playera que comenzará en marzo, ¡y mucho más!

Actualización de Secret Caché: Nuevo Evento y Arma Mítica

Por primera vez desde que se lanzó la función el año pasado, llega una arma de rareza Mítica al sistema de Secret Caché: El AGR 556 — Flying Dutchman lleva la venganza a sus enemigos, inspirado en el barco fantasma del siglo XVII condenado a navegar por los mares para siempre. También podrás encontrar Secret Caches en DMZ: Recon como objetos raros que se pueden saquear. Extraelos para obtener Secret Caches adicionales además de los numerosos eventos y recompensas diarias que te darán un flujo constante de premios.

¡Obtén más ayuda para obtener Secret Caches esta temporada con Caché Streak!

Gana recompensas adicionales por abrir Secret Caches que cambian cada día y acumula una racha diaria para ganar armas de rareza Épica, un Operador de rareza Épica y mucho más.

Pase de Batalla de Lunar Charge

El Pase de Batalla de Lunar Charge incluye artículos gratuitos y premium con temática invernal como nuevas Skins de Operadores, Weapon Blueprint, Calling Cards y Call of Duty Points adicionales para gastar en tu próximo Pase Premium o compra en la tienda.

Recompensas Gratuitas del Pase de Batalla

Hazte con el nuevo rifle de asalto Lachman-556, un arma versátil que cubre el vacío entre una metralleta y un rifle de asalto para los jugadores a los que les gusta luchar cuerpo a cuerpo y a media distancia. Consigue también un Counter UAV Scorestreak Reskin y otras recompensas gratuitas como Skins de Operadores adicionales, Weapon Blueprints, Vault Coins y otros.

Recompensas Premium del Pase de Batalla

Compra el Premium Pass para tener la oportunidad de hacerte con todo el contenido que trae Lunar Charge, incluyendo Skins de Operadores como Park — VNN Field Reporter, Stitch — The Butcher of Zordaya, Isabella — Puno, y un Sliver Good Fortune. Hazte de increíbles Weapon Blueprints como DLQ33 — Aftermath, PP19 — Headliner, SKS — Prison Break, y el Lachman-556 — Full Steam, inspirado en la nueva arma de la Temporada 2.

Suscripción al Pase de Batalla

Alistate a las Ground Forces comprando una Suscripción al Pase de Batalla, que te otorgará recompensas mensuales adicionales además de un aumento del 10% en la XP de jugador y de arma, cupones de descuento y descuentos limitados en 10 tiradas de cajas.

Las Ground Forces de la Temporada 2 recibirán la Skin de Operador Daniel — Wartorn, UL736 — Fortune’s Charge Weapon Blueprint y Backpack — Fortune’s Charge.

Challenge Pass de Temporada 2

Avanza en el Challenge Pass de la Temporada 2 completando misiones Standard, Special y Élite. Gana Tokens para usar en el Exchange y comprar artículos de temporada como un Call of Duty®: Modern Warfare (2019) Care Package Scorestreak Reskin temático y un Call of Duty®: Black Ops Cold War-themed Flashbang Grenade Reskin.

Consulta el apartado de Eventos del juego a lo largo de la temporada para ver las nuevas misiones y recompensas. Para obtener más información sobre las actividades de temporada, consulta el tablero de misiones situado en el menú principal.

Actualización de la Tienda: Lachman 556 Mítico y más

Nuevo Mythic Weapon Draw: Derrota a tus enemigos con el nuevo rifle de asalto de rareza Mítica Lachman 556 en el Forged in Ruin Draw. Este arma de rareza Mítica presenta un diseño temible que combina elementos de ciencia ficción y magia oscura en un paquete letal que puede mejorarse hasta convertirse en la máquina de matar definitiva. También se incluye en el Draw el Skin de Operador Legendary Krueger — Utter Destruction como un fantasma que regresa para una última batalla decisiva.

Golden Turn Draw: Aprovecha la oportunidad de desplegar como Lustre, vestido con un diseño rojo y dorado inspirado en los Five Gods of Wealth. Lustre prefiere luchar en el centro de la batalla llevando consigo el legendario VMP - Crimson Sparkfire Weapon Blueprint que también se puede conseguir mediante el Draw y que incluye una inspección especial del arma que te da una tirada en el tragamonedas, activando una animación festiva si consigues el afortunado 888.

Otros Draws

Revisa la Tienda del juego para otros Draws de la Temporada 2 como el Legendary Gun Draw que viene junto a Oden — Quantum Impact Weapon Blueprint y el Skin de Operador Kestrel — Coefficient, un Draw del Año Nuevo Lunar Dawn of the Horse y un rerun de Mythic Siren más adelante en la temporada.

Ofertas de la Web Store

No pierdas de vista las nuevas ofertas que aparecerán en la Web Store de Call of Duty: Mobile esta temporada, incluidas ofertas exclusivas para las Crates de San Valentín y nuevos paquetes.

Todas estas ofertas incluyen varios descuentos que pueden ser desde artículos extra, cierto porcentaje de descuento en dichos artículos o simplemente paquetes exclusivos diferentes de lo que verás en el juego.

Mientras estés ahí, asegúrate de reclamar tu regalo diario gratuito en la Web Store.

Sin embargo, ten en cuenta que la Web Store no está disponible en todas las regiones y que las ofertas pueden variar según la región.

Ofertas válidas sólo para artículos seleccionados. Se aplican términos y condiciones.

Nueva Prestige Weapon

Aquellos que adquieran un mínimo de tres armas principales del Lucky Draw durante la Temporada 2 desbloquearán el Legendary M13 — Liminal Flare, un nuevo Prestige Weapon con un llamativo diseño futurista.

Battle Pass Vault

Tres Pases de Batalla se añadirán al Vault esta temporada, incluyendo el Lunar Dragon del Año Nuevo Lunar (Temporada 2 - 2024), Call of Duty: Modern Warfare Task Force 141 temático (Temporada 2 – 2022) y el elegante Tokyo Escape (Temporada 3 – 2021).