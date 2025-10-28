Call of Duty: Black Ops 6 ahora es gratuito por tiempo limitado antes del lanzamiento de Black Ops 7. Aquí tienes todo lo que necesitas saber

Call of Duty: Black Ops 6 ahora es gratuito por tiempo limitado

La prueba gratuita ya está disponible y estará vigente hasta el 3 de noviembre

El anuncio se produce justo después de la presentación del modo REDSEC de Battlefield 6

¡Atención! Sobre todo si eres de los que está esperando con emoción Call of Duty: Black Ops 7. pues Activision anunció que Black Ops 6 ahora es gratuito por tiempo limitado.

En una publicación en redes sociales el 27 de octubre, se confirmó que la próxima prueba gratuita de Black Ops 6 estará disponible por un corto período antes del lanzamiento del próximo título de Call of Duty el 14 de noviembre.

A partir de hoy (28 de octubre) y hasta el 3 de noviembre, los modos multijugador y zombis de Black Ops 6 estarán disponibles para jugar de forma gratuita, sin costo adicional.

Durante este periodo, los jugadores tendrán acceso al evento temático de Halloween: The Haunting, donde podrán disfrutar del nuevo mapa Rig y la variante Boo-Town, así como de los modos Slasher Deathmatch y Haunted Havoc.

En el modo multijugador, estarán disponibles más de 40 mapas, como Gravity y Mothball, y más de 10 modos. Por su parte, Zombies ofrecerá seis mapas (modo dirigido), entre los que se incluyen Liberty Falls, Terminus, The Tomb, Citadelle Des Morts, Shattered Veil y Reckoning.

Podría ser una coincidencia, pero la oferta gratuita llega justo cuando EA lanza el modo battle royale gratuito de Battlefield 6, Battlefield REDSEC, junto con la temporada 1.

Si quieres unirte a la diversión, aquí tienes nuestra guía sobre cómo y dónde descargar el modo battle royale Battlefield 6 REDSEC.

