"Buen trabajo, estafadores": Valve elimina oficialmente las tarjetas de regalo físicas de Steam por culpa del fraude, y podría ser el inicio de una tendencia preocupante

Valve pronto dejará de ofrecer tarjetas de regalo físicas

En la práctica, se ha visto obligada a dejar de ofrecer tarjetas de regalo físicas debido a las estrategias de los estafadores

Una vez que se agoten las existencias en las tiendas, ya no habrá más tarjetas de regalo físicas

Valve dejará de ofrecer tarjetas de regalo físicas de Steam una vez que se agoten las existencias en las tiendas.

Según informa Destructoid, esta medida se debe a que los estafadores están utilizando el servicio para aprovecharse de los consumidores.

Las estafas en Steam no son nada nuevo; muchas de ellas han dado lugar al robo de cuentas de Steam, ya que los estafadores se ponen en contacto con los usuarios en Discord haciéndose pasar por empleados de Valve. Esto también recuerda a los informes que sugieren que las estafas con tarjetas de regalo físicas de Apple le han costado a los compradores millones de dólares, como destacó 9to5Mac.

Latest Videos From Watch full video here:

Valve señala en la página de preguntas frecuentes del servicio de soporte de Steam que estos casos de tarjetas de regalo físicas involucran a estafadores que se hacen pasar por agencias oficiales y se comunican con los consumidores por teléfono para coaccionarlos a comprar tarjetas de regalo para cubrir impuestos, facturas u otras deudas.

(Image credit: Valve)

Esto último no parece muy diferente de las estafas con tarjetas de regalo digitales o el robo de cuentas de Steam, y ha sido una lucha constante para Valve, con la ayuda de las autoridades y los minoristas, pero poner fin al programa parece ser la mejor solución.

"A medida que hemos ido imponiendo más y más restricciones, los estafadores se han adaptado", afirma Valve. "Siguen afectando a los clientes de Steam y a otras personas desprevenidas.

"Por eso hemos tomado la difícil decisión de poner fin al programa de tarjetas de regalo de Steam en las tiendas físicas. A medida que las tarjetas de regalo de Steam se agoten en los puntos de venta, no las repondremos".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Como era de esperarse, esto ha dejado frustrados a muchos usuarios de Steam, especialmente en Reddit, donde uno en particular comentó: "Buen trabajo, estafadores: primero le sacan el dinero a la gente y luego arruinan las tarjetas de regalo para todos".

Esas frustraciones están justificadas, ya que los consumidores ahora solo podrán comprar tarjetas de regalo digitalmente, y dado que los estafadores se adaptan fácilmente a los cambios, no es imposible que Valve introduzca cambios futuros que ajusten drásticamente las tarjetas de regalo digitales. Solo podemos esperar que Valve nunca tenga que llegar tan lejos.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.