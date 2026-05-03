"Bond suele empezar sin pistola en las películas, y puede resolver eso de forma creativa", afirma el diseñador de combate de 007 First Light sobre el método detrás de sus espectaculares peleas

Features
Por publicado

Cómo la improvisación da forma al combate

An enemy carrying a rocket launcher in 007 First Light.
Bond will face some new and mysterious enemies in 007 First Light (Crédito de imagen: IO Interactive)

El próximo juego de James Bond, 007 First Light, promete ser la fantasía de espías definitiva, ofreciendo no solo un sigilo satisfactorio, sino también una acción y un combate espectaculares que combinan disparos desde coberturas en tercera persona e intensas peleas cuerpo a cuerpo.

Las peleas son frenéticas e improvisadas, cualidades que, según Tom Marcham, diseñador principal de escenas de combate (y autoproclamado "director de violencia"), están profundamente arraigadas en la franquicia de Bond.

El artículo continúa a continuación.

Todo puede ser un arma

THUNDERBALL | Bond and Emilio Largo battle - YouTube THUNDERBALL | Bond and Emilio Largo battle - YouTube
Watch On

Marcham también detalló parte de la investigación que se llevó a cabo para diseñar el sistema de combate del juego. Comentó que el equipo dedicó mucho tiempo a analizar qué elementos conforman la pelea perfecta de Bond, tanto en las películas como en las novelas originales de Ian Fleming.

"Analizamos las peleas de James Bond de la época de Daniel Craig, que obviamente tiene las escenas de lucha más elaboradas y coreografiadas, desde sus inicios", comenzó diciendo.

"Nuestra mecánica de lanzamiento es una referencia a Thunderball ", añadió, refiriéndose a la capacidad del jugador de aturdir a los enemigos de forma un tanto hilarante lanzándoles de todo, desde teclados cercanos hasta tazas de café e incluso armas vacías, con solo pulsar un botón (puedes ver la escena de lucha final entre Bond y Emilio Largo y sus secuaces más arriba).

"Retrocedimos hasta el principio, e incluso consultamos mucho los libros para este tipo de cosas. Aunque el combate cuerpo a cuerpo en los libros está un poco menos definido, porque no se ve con tanta claridad."

Describió cómo lo reducía todo a una "especie de revoltijo" de ideas con "algunos patrones comunes" como la "creatividad" y la propensión de Bond a ser "inteligente e ingenioso" en las peleas.

"Siempre estaba agarrando algo y lanzando algo, o interactuando con el entorno, y al principio no siempre era evidente que existiera una oportunidad para ello. Entraba en un lugar y no parecía haber ninguna oportunidad, pero en medio de la pelea aparecía algo afilado y lo agarraba."

En general, Marcham está "increíblemente orgulloso" de la mecánica que su equipo ha creado. "Estamos muy emocionados de poder ofrecérsela a los jugadores", añadió.

007 First Light se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S , y PC el 27 de mayo de 2026. Una versión para Nintendo Switch 2 llegará más adelante este año.

Jorge Covarrubias
Jorge Covarrubias
Editor

Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.