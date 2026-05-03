"Bond suele empezar sin pistola en las películas, y puede resolver eso de forma creativa", afirma el diseñador de combate de 007 First Light sobre el método detrás de sus espectaculares peleas

El próximo juego de James Bond, 007 First Light, promete ser la fantasía de espías definitiva, ofreciendo no solo un sigilo satisfactorio, sino también una acción y un combate espectaculares que combinan disparos desde coberturas en tercera persona e intensas peleas cuerpo a cuerpo.

Las peleas son frenéticas e improvisadas, cualidades que, según Tom Marcham, diseñador principal de escenas de combate (y autoproclamado "director de violencia"), están profundamente arraigadas en la franquicia de Bond.

"No queríamos que el juego se limitara a las armas. Necesitábamos combate cuerpo a cuerpo, y tenía que ser una parte importante del juego", dijo en una entrevista reciente con TechRadar Gaming.

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"Bond suele empezar sin arma en las películas, y sabe cómo solucionarlo con ingenio. A menudo se queda sin munición. Con frecuencia se encuentra en situaciones realmente peligrosas en las que cualquier otro moriría, y logra darle la vuelta a la situación con astucia y creatividad."

Los encuentros están condicionados por una IA enemiga inteligente, con guardias que reaccionan de forma realista a tus acciones de manera predecible, algo que los jugadores más astutos pueden aprovechar. «Nos aseguramos de que nuestros enemigos no quieran matar a sus amigos», reveló Marcham.

"Si estás enfrascado en una pelea a puñetazos con alguien, no van a entrar y dispararle al otro guardia, ¿verdad? Pero puedes usar eso a tu favor, y el hecho de que no quieran hacerlo no significa que no lo vayan a hacer. También puedes usar eso a tu favor."

Según Marcham, el objetivo es crear un ciclo trepidante de secuencias de lucha al estilo James Bond que se intensifiquen de forma realista. El sistema de combate está diseñado para ser algo complejo al principio, y el dominio que el jugador tenga de él reflejará el propio crecimiento del joven Bond como espía.

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"Espero que al principio del juego, cuando te quedes sin munición, sientas un poco de miedo", dijo. "Al final del juego, cuando te quedes sin munición y veas al tipo fuertemente blindado con una escopeta acercándose, pienses que él debería tener miedo, porque eres James Bond".

Todo puede ser un arma

THUNDERBALL | Bond and Emilio Largo battle - YouTube Watch On

Marcham también detalló parte de la investigación que se llevó a cabo para diseñar el sistema de combate del juego. Comentó que el equipo dedicó mucho tiempo a analizar qué elementos conforman la pelea perfecta de Bond, tanto en las películas como en las novelas originales de Ian Fleming.

"Analizamos las peleas de James Bond de la época de Daniel Craig, que obviamente tiene las escenas de lucha más elaboradas y coreografiadas, desde sus inicios", comenzó diciendo.

"Nuestra mecánica de lanzamiento es una referencia a Thunderball ", añadió, refiriéndose a la capacidad del jugador de aturdir a los enemigos de forma un tanto hilarante lanzándoles de todo, desde teclados cercanos hasta tazas de café e incluso armas vacías, con solo pulsar un botón (puedes ver la escena de lucha final entre Bond y Emilio Largo y sus secuaces más arriba).

"Retrocedimos hasta el principio, e incluso consultamos mucho los libros para este tipo de cosas. Aunque el combate cuerpo a cuerpo en los libros está un poco menos definido, porque no se ve con tanta claridad."

Describió cómo lo reducía todo a una "especie de revoltijo" de ideas con "algunos patrones comunes" como la "creatividad" y la propensión de Bond a ser "inteligente e ingenioso" en las peleas.

"Siempre estaba agarrando algo y lanzando algo, o interactuando con el entorno, y al principio no siempre era evidente que existiera una oportunidad para ello. Entraba en un lugar y no parecía haber ninguna oportunidad, pero en medio de la pelea aparecía algo afilado y lo agarraba."

En general, Marcham está "increíblemente orgulloso" de la mecánica que su equipo ha creado. "Estamos muy emocionados de poder ofrecérsela a los jugadores", añadió.

007 First Light se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S , y PC el 27 de mayo de 2026. Una versión para Nintendo Switch 2 llegará más adelante este año.