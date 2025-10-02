Bluey pone el ritmo en Just Dance 2026 con una experiencia única

¿Eres fan de Bluey, la serie animada ganadora del Emmy y el juego Just Dance 2026 Edition de Ubisoft? De ser así te tenemos noticias increíbles, pues una nueva colaboración lleva al juego el increíble universo de Bluey, con un mapa de jugabilidad icónico producido por Ubisoft y Neels Studio en conjunto con BBC Studios y Ludo Studio. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

La adorable e incansable perrita Bluey, de la raza blue heeler, vive con su mamá, su papá y su hermanita, Bingo. Usa su energía inagotable para inventar juegos que se desarrollan de formas imprevisibles y divertidísimas, involucrando a toda su familia y vecindario.

Just Dance ofrece una experiencia que invita a jugadores de todas las edades a moverse al ritmo de los mayores éxitos musicales del mundo. Con su innovadora jugabilidad y pistas irresistibles, la franquicia se ha consolidado como referente entre los juegos de baile y es el nº 1 de los juegos musicales de todos los tiempos. A lo largo de 15 años, se han creado más de 1,500 coreografías, inspirando a más de 135 millones de jugadores hasta hoy.

Jugabilidad de alta calidad

Descubre la jugabilidad de Bluey acompañando al personaje, a su familia y a sus amigos mientras bailan en diferentes escenarios divertidos de su casa, reproduciendo cada paso de la coreografía. Esta experiencia envolvente promete momentos inolvidables en Just Dance, donde bailarines y fans de Bluey podrán divertirse juntos.

La ambición detrás de esta colaboración es convertir Just Dance Bluey Gameplay en una experiencia súper divertida tanto para jugadores como para fans de la serie. Inspirada en el alegre mundo de Bluey, esta experiencia celebra los placeres sencillos, como bailar junto a quienes amamos, valores compartidos tanto por la famosa perrita como por la franquicia.

Amélie Louvet, directora de marketing de Just Dance: "Estamos orgullosos de haber colaborado con BBC Studios para llevar a Bluey al mundo de Just Dance. Esta alianza nos permitió crear una experiencia de juego que celebra la unión familiar, valores que están en el corazón tanto de Bluey como de Just Dance. Estamos muy contentos de ofrecer a las familias una nueva forma de conectarse a través del baile, ¡y no podemos esperar a ver a nuestros jugadores descubrir el alegre mundo de Bluey!"

Para Marina Mello, directora global de juegos e interactividad de BBC Studios: "Bluey y Bingo adoran bailar, y ahora familias de todo el mundo podrán unirse a ellas. Estamos emocionados de llevar a Bluey a Just Dance en colaboración con Ubisoft y Ludo Studio, dando a los fans la oportunidad de moverse, bailar y compartir la diversión juntos".

Just Dance 2026 Edition se lanzará el 14 de octubre. El juego estará disponible para Nintendo Switch™, PlayStation®5 y Xbox Series X|S, además de ser jugable en Nintendo Switch™ 2 mediante retrocompatibilidad.