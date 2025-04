El primer tráiler de Cronos: The New Dawn ha llegado

Muestra el próximo juego de survival horror

También ofrece un vistazo a su exclusiva mecánica «Merge».

Sin duda, uno de los juegos más exitosos de los últimos años, incluso tratándose de un remake es Silent Hill 2, sin embargo, Bloober Team demuestra que no solo tiene eso que ofrecer y revela el primer tráiler de su próximo juego: Cronos: The New Dawn.

Cronos: The New Dawn se parece un poco a Silent Hill mezclado con Dead Space y The Medium. Está ambientado en dos épocas paralelas: un futuro lejano postapocalíptico y la Polonia de los años ochenta.

En Polonia, los jugadores explorarán el distrito ficticio en ruinas de Nuevo Amanecer, inspirado en el Nowa Huta de Cracovia.

Como Viajero y agente del misterioso Colectivo, tu trabajo consistirá en viajar al pasado para rescatar a personas clave del apocalipsis que se avecina.

Cronos: The New Dawn | Official Gameplay Trailer | DON'T LET THEM MERGE - YouTube Watch On

En tu camino se interponen los huérfanos, criaturas sobrenaturales que no permanecen muertas. Si no eres capaz de quemar sus cuerpos, otros enemigos pueden absorberlos en un proceso único llamado «Fusión», haciéndose más fuertes y ganando habilidades adicionales. Sin duda, se trata de una idea interesante que me recuerda un poco a los terroríficos zombis Crimson Head del remake de Resident Evil.

El tráiler también ofrece algunas pinceladas de la mecánica de combate, con el jugador empuñando una mezcla de potentes armas de alcance que incluyen una pistola, una carnosa escopeta y unos cuantos lanzadores de aspecto futurista.

El juego contará con una banda sonora del galardonado compositor Arkadiusz Reikowski, que ha dirigido la música de varios juegos de Bloober Team, en colaboración con la banda indie folk polaco-ucraniana Zazula.

Cronos: The New Dawn saldrá a la venta en 2025 y llegará a Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC.