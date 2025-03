Bloober Team está ocupado, por un lado anuncia su próximo juego de survival horror I Hate This Place y por otro ofrece un nuevo vistazo a Cronos: The New Dawn

Bloober Team ha desvelado su próximo juego I Hate This Place, que se lanzará en el cuarto trimestre de 2025 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC

I Hate This Place es un juego de survival horror basado en la galardonada serie de cómics de Skybound del mismo nombre

El estudio también ha compartido un adelanto de Cronos: The New Dawn (en inglés)

Bloober Team, uno de los estudios más populares alrededor del mundo por títulos como el remake de Silent Hill 2 y Layers of Fear presentó un nuevo juego survivor horror: I Hate This Place, pero eso no es todo, pues también nos regaló un nuevo vistazo a su próximo título: Cronos: The New Dawn.

Durante el Future Games Show Spring Showcase celebrado hoy, Bloober Team ha anunciado que el juego está inspirado en la serie de cómics homónima de Skybound Entertainment, nominada a los premios Eisner, creada por el guionista Kyle Starks y el dibujante Artyom Topilin.

I Hate This Place se lanzará en el cuarto trimestre de 2025 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC y será desarrollado por Rock Square Thunder.

El primer tráiler reveló que el juego es un survival horror isométrico completamente nuevo con un llamativo estilo de arte visual inspirado en la estética retro de los cómics de los 80.

En el juego, encarnarás a Elena, cuya lucha por la supervivencia comienza cuando despierta involuntariamente a una fuerza malévola, el Hombre con Cuernos.

«Superados y perseguidos en un mundo hostil, los jugadores deben pensar rápido, manipulando su entorno para igualar las probabilidades contra enemigos formidables», describe Bloober Team.

Los jugadores también participarán en tensos tiroteos y combates cuerpo a cuerpo «que premian el ingenio sobre la fuerza bruta», así como en la fabricación de herramientas esenciales para sobrevivir en el desierto el tiempo suficiente para llegar a los refugios antes del anochecer. También hay un ciclo de día y noche que afecta a la dinámica de juego, pero los jugadores deben tener cuidado y evitar al Hombre Cornudo a toda costa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

I Hate This Place | Teaser Trailer | Future Games Show - YouTube Watch On

También se espera que Bloober Team lance su próximo juego, Cronos: The New Dawn, este año para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Para prepararse para el próximo lanzamiento, el estudio también ha compartido un adelanto del primer episodio del próximo diario de desarrollo del juego; un vídeo entre bastidores que ofrece una visión más profunda de la experiencia de survival horror con nuevas imágenes de juego.

Este diario de desarrollo explorará el mundo de Cronos, las mecánicas del juego y revelará más detalles sobre el protagonista y los monstruos que encontrarán los jugadores.

Cronos: The New Dawn se reveló en octubre de 2024 y se describe como una experiencia de terror única que mezcla misterio, viajes en el tiempo e intensos elementos de supervivencia.