Black Ops 7 ya no seguirá adelante, ya que los desarrolladores eliminan las skins antiguas y prometen volver a un Call of Duty más "realista"

Call of Duty: Black Ops 7 ya no tendrá transferencia de datos

Esta función te habría permitido utilizar algunos desbloqueos de Black Ops 6 en el juego

El cambio se confirmó en una publicación del blog de los desarrolladores

¡Atención! Black Ops 7 marcará un nuevo inicio, pues Activision confirmó que no podrás acceder a los operadores, skins y armas de Black Ops 6.

La función, conocida como carry forward, iba a permitir previamente a los jugadores usar contenido selecto de Black Ops 6 en la próxima entrega. Aunque algunos fans apreciaban la opción de llevar sus desbloqueos favoritos, muchos estaban preocupados de que esto pudiera afectar la identidad del nuevo juego.

Personalmente, me decepcionó la noticia de que carry forward estaría presente, dado que los escenarios de ambos títulos son muy distintos. Mientras que Black Ops 6 está ambientado en los años 90, Black Ops 7 tiene lugar en 2035, por lo que correr con equipo de la era de la Guerra del Golfo no tendría mucho sentido.

La noticia de la decisión se anunció en un blog de actualización de la comunidad, donde los desarrolladores hablaron francamente sobre el tema:

"Sabemos que ha habido mucha conversación recientemente sobre la identidad de Call of Duty. Algunos de ustedes han dicho que nos hemos desviado de lo que hacía único a Call of Duty desde el principio: inmersivo, intenso, visceral y, en muchos sentidos, realista," decía el texto. "Ese feedback nos llega y lo tomamos en serio."

"Black Ops 7 necesita sentirse auténtico para Call of Duty y su ambientación. Por eso, el contenido de operadores y armas de Black Ops 6 no se trasladará a Black Ops 7," continuaba.

Es importante mencionar que tu stock actual de Double XP tokens y GobbleGums sí se trasladará a Black Ops 7, lo cual es una buena noticia para quienes buscan progresar lo más rápido posible desde el primer día.

Warzone y Black Ops 6 tampoco se ven afectados, por lo que no necesitas preocuparte por perder acceso a tu contenido actual.

El post también explicó que los desarrolladores habían recibido comentarios sobre los bundles dentro del juego, que algunos jugadores consideraban un poco exagerados en Black Ops 6.

"En Black Ops 7, los bundles y artículos serán diseñados para ajustarse a la identidad de Black Ops," indicaba el post. "Escuchamos el feedback. Necesitamos ofrecer un mejor equilibrio hacia la experiencia inmersiva y central de Call of Duty."

Call of Duty: Black Ops 7 tiene programado su lanzamiento para el 14 de noviembre de 2025 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, y PC.