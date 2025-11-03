Black Ops 7 traslada Call of Duty a un Japón del futuro cercano, y sí, habrá un café para gatos

Call of Duty: Black Ops 7 contará con varios mapas multijugador ambientados en Japón.

Entre ellos se encuentra Toshin, un mapa urbano ambientado en el Tokio del futuro cercano.

Según los desarrolladores, el escenario refleja los temas centrales del juego.

Call of Duty: Black Ops 7 contará con 18 mapas multijugador en su lanzamiento, algunos de los cuales estarán ambientados en un Japón del futuro cercano.

Es la primera vez que este país ocupa un lugar tan destacado en un título de Black Ops, ya que aparece «no solo como telón de fondo, sino como una región importante que se entrelaza con toda la experiencia», según Miles Leslie, director creativo asociado de la desarrolladora Treyarch, en un tráiler detallado presentado en el Tokyo Game Show 2025.

Explicó que el país ofrecía «el tono, la escala y el contraste adecuados» para ayudar a «asentar» la narrativa y la mecánica del juego.

«La mezcla de tradición e innovación de la región refleja los temas centrales de Black Ops 7», añadió Matt Scronce, director de diseño de Treyarch.

(Image credit: Activision)

Estas ideas quedaron patentes en la beta multijugador del mes pasado, que permitió a los jugadores explorar el nuevo mapa Toshin.

Situado en el centro de Tokio, Toshin es un entorno urbano densamente poblado que rebosa de detalles auténticos. La arquitectura tradicional japonesa convive con edificios futuristas, decorados con brillantes luces de neón y llamativos anuncios publicitarios al estilo anime.

El mapa incluso alberga un café para gatos y un bar de karaoke con mucho ambiente, lo que refleja la cultura lúdica de la ciudad real.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Imágen 1 de 1 (Crédito de la imagen: Activision)

Toshin combina muy bien con Den, un mapa ambientado en un antiguo castillo japonés no muy lejos de las calles de Tokio. Este entorno no estaba disponible en la beta, pero lo que hemos visto hasta ahora muestra un fuerte contraste entre lo antiguo y lo nuevo.

El castillo, ahora ocupado por la facción de alta tecnología The Guild, ha sido equipado con elementos modernos como salas de servidores. Estos se encuentran junto a elementos tradicionales como un tranquilo jardín zen interior.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Activision) (Crédito de la imagen: Activision)

Los clásicos que regresan, como Express y Raid, también se han renovado para adaptarse a la nueva estética, trasladando la acción al escenario para que incluso los diseños más familiares se sientan frescos.

Todos estos mapas estarán disponibles en Call of Duty: Black Ops 7 cuando se lance el 14 de noviembre para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

Si estás ansioso por probar el juego por última vez antes de su lanzamiento, la editorial Activision ha anunciado recientemente un evento pop-up en Londres, Inglaterra, al que puedes asistir de forma gratuita.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.