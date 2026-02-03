Bethesda por fin nos ha regalado un nuevo tráiler de Fallout 3 y Fallout: New Vegas... pero no es exactamente lo que tenía en mente

Bethesda acaba de lanzar un nuevo tráiler de Fallout.

No confirma el rumoreado remaster de Fallout 3.

El final de la temporada 2 de Fallout se emite esta semana.

Si creemos lo que dice Internet, el final de la segunda temporada de Fallout, la exitosa serie de Prime Video basada en la icónica saga de videojuegos, no nos dejará con ganas de más aventuras en Wasteland durante mucho tiempo, ya que Bethesda parece estar preparándose para lanzar una remasterización de Fallout 3, Fallout New Vegas o ambos.

Y es que acaba de lanzar un nuevo tráiler de ambos juegos... pero también era un anuncio de la serie en su conjunto. Protagonizado por Aaron Moten (que interpreta a Maximus en la serie) y Vault Boy en un sketch espeluznante y divertido en el que el dúo revisita varias entregas de la serie, incluyendo Fallout 3 y Fallout New Vegas, así como entregas más recientes como Fallout Shelter y Fallout 76.

Fallout – Best Buddies Trailer feat. Aaron Moten - YouTube Watch On

Aunque el sketch de 2:25 minutos hace un gran trabajo promocionando los diferentes títulos de la serie, es obvio que no es lo que muchos jugadores esperaban. Y aunque no confirma abiertamente el relanzamiento de dos clásicos de Fallout, tampoco disipa mis esperanzas por completo.

Necesito Addictol para mi problema con el copium

Entonces, ¿por qué muchos creen en la especulación sobre el lanzamiento sorpresa?

Bueno, no sería la primera vez. Fallout 4 se hizo oficial y se lanzó solo unos meses después, lo que fue mucho más rápido de lo habitual en la industria en ese momento, pero Hi-Fi Rush de 2023 y Oblivion Remastered del año pasado fueron auténticas sorpresas instantáneas cuando hicieron su debut.

Y según los comentarios de los desarrolladores, Bethesda quiere hacer más lanzamientos sorpresa en el futuro (vía FRVR).

¿Cómo apuntan los dedos hacia Fallout 3 y New Vegas, entonces? Bueno, ambos juegos, especialmente New Vegas con la temporada más reciente, han sido una inspiración significativa para la serie de televisión. Sin embargo, los juegos desafortunadamente muestran su antigüedad, lo que no los hace fáciles de entender para los fans más nuevos y ocasionales de Fallout.

También tenemos documentos judiciales de Microsoft que confirman que se está trabajando en un remake de Fallout 3. Estos mismos documentos también revelaron el remaster de Oblivion.

¿Fallout 3 seguirá los pasos de Oblivion? (Image credit: Bethesda Softworks)

Las especulaciones sobre la remasterización no han ayudado a publicaciones como esta en Reddit, que sugerían que Steam había insinuado las remasterizaciones al decir que la serie Fallout tenía 12 entregas, pero solo mostraba 10 juegos en la colección; sin embargo, los fans señalaron que se debía a variantes regionales, no a remasterizaciones secretas.

O esta otra publicación que destaca que recientemente se eliminaron varios tráilers de la página de Fallout 3 en Steam, algo que también ocurrió justo antes de que saliera la remasterización de Oblivion.

Sin embargo, como ocurre con todas las filtraciones y especulaciones, y más aún con los lanzamientos que tienen a los fans increíblemente emocionados, es difícil saber dónde terminan los spoilers legítimos y dónde comienza la esperanza desesperada.

Creo firmemente que al menos Fallout 3 o New Vegas se actualizarán pronto, aunque no espero que se lance ninguna remasterización a finales de esta semana. Espero equivocarme, pero, en cualquier caso, tenemos el final de la temporada 2 por delante, y después del final del último episodio, no puede llegar lo suficientemente pronto.

