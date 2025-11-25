Assassin's Creed Shadows recibe una misión cruzada de Attack on Titan por tiempo limitado y elementos cosméticos en su último parche

La actualización 1.1.6 de Assassin's Creed Shadows ya está disponible e incluye un evento crossover por tiempo limitado de Attack on Titan.

Del 25 de noviembre al 22 de diciembre, los jugadores podrán participar en una misión especial de Attack on Titan y desbloquear objetos cosméticos exclusivos.

También se han añadido nuevos contenidos para la historia y se han corregido algunos errores.

Es hora de conocer todo sobre el parche para la actualización 1.1.6 de Assassin's Creed Shadows, la cual incluirá un evento crossover por tiempo limitado, así que si eres fan de Attack on Titan no te lo puedes perder.

Desde hoy, 25 de noviembre, hasta el 22 de diciembre, los jugadores podrán desbloquear la misión especial de colaboración inspirada en el exitoso anime, en la que Naoe y Yaskuke, de Shadows, se enfrentarán a una nueva amenaza.

«Con un titán transformador secuestrado como arma, una misteriosa facción ávida de poder se ha infiltrado en el Japón feudal con el objetivo de dominarlo por completo. Pero cuando fracasa el intento de rescatar al transformador, la única superviviente (con un oscuro secreto) recluta a Naoe y Yasuke para que la ayuden a impedir que el grupo desate el terror de un titán sobre Japón», adelanta Ubisoft.

Los jugadores podrán encontrar esta misión en la región de Yamashiro, al norte de la Torre Hanazo, y solo podrán aceptarla después de desbloquear a Yasuke como personaje jugable.

Durante la misión, los jugadores podrán obtener un estandarte y una estatua para personalizar su escondite y, al completarla, también ganarán una katana de cristal para Naoe.

Assassin’s Creed Shadows x Attack on Titan | Official Collab Teaser - YouTube Watch On

Durante este periodo, estará disponible para su compra en la tienda del juego un paquete doble de Attack on Titan, que incluye atuendos inspirados en el anime, como un traje de Mikasa Ackerman para Naoe y un atuendo con temática titán para Yasuke. El paquete también incluirá nuevas armas, abalorios y una montura.

Junto con el evento crossover principal, se añadirá la tercera entrega de la historia titulada «Un enigma», una «misión divertida y llena de humor» en la que Naoe y Yasuke se encuentran con dos viejos conocidos que discuten sobre una misteriosa puerta en el sur de Wakasa y les encargan a los protagonistas que averigüen cómo abrirla.

Ambos protagonistas aprenderán nuevas habilidades durante esta misión, incluida la forma propia de Naoe de realizar la patada de guerra de Yasuke y una forma de Yasuke de eliminar sigilosamente a los enemigos de forma no letal.

Con la actualización 1.1.6 del título también se han implementado nuevas correcciones de errores, junto con una serie de ajustes en la jugabilidad. Puedes leer las notas completas del parche aquí.

