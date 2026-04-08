¿Así será jugar en la PS6? Cyberpunk 2077 por fin cuenta con un parche específico para PS5 Pro y es la versión para consola con mejor aspecto hasta la fecha

Cyberpunk 2077 por fin tiene una versión para PlayStation 5 Pro

Incluye un montón de opciones gráficas de alta gama, entre ellas la nueva tecnología de trazado de rayos

Su objetivo es "sacar el máximo partido a la tecnología de vanguardia de la PS5 Pro", afirma el desarrollador

La desarrolladora CD Projekt Red por fin ha lanzado una actualización específica para la PlayStation 5 Pro de su exitoso juego de rol (RPG) Cyberpunk 2077.

Es gratuita para los propietarios del juego que jueguen en la consola más potente de Sony y, según el director artístico global Kuba Knapik, tiene como objetivo «sacar el máximo partido a la tecnología de vanguardia de la PS5 Pro».

Tal y como se detalla en la publicación oficial del blog de PlayStation, mejoras importantes como la nueva tecnología de iluminación, que introduce iluminación, sombras y reflejos mejorados con trazado de rayos, dan vida al mundo del juego como nunca antes.

El artículo continúa a continuación.

Tres ajustes gráficos preestablecidos permiten a los jugadores de PS5 Pro ajustar su experiencia al detalle. Está el modo insignia Ray Tracing Pro, que potencia todos los aspectos visuales mientras apunta a una tasa de fotogramas de 30 fps. Esto aumenta a 40 fps para quienes tengan una pantalla compatible con frecuencia de actualización variable (VRR).

Se ve sencillamente increíble en acción, con un nivel de detalle y fidelidad que realmente se percibe como de «próxima generación» y comparable al de una PC para juegos de gama alta. Con los últimos rumores de que la PlayStation 6 podría lanzarse en 2028 o 2029, este nivel de excelencia gráfica bien podría darnos una primera idea de lo que ofrecerá la próxima gran consola de Sony desde el primer día.

Para aquellos que ansían una tasa de fotogramas mucho más fluida, el modo Rendimiento ahora alcanzará hasta 90 fps en pantallas VRR compatibles a costa de parte de esa encantadora iluminación. La opción final, el modo Ray Tracing, está pensada para ser más bien un término medio con una tasa de fotogramas objetivo de 60 fps y algunas de las nuevas funciones de trazado de rayos habilitadas.

Cyberpunk 2077 también está disponible actualmente como parte del catálogo de juegos de los niveles Extra y Premium de PlayStation Plus, lo que te permite obtenerlo sin costo adicional si eres suscriptor con una PS5 Pro y quieres sumergirte en esta nueva actualización de inmediato.

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