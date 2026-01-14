Arranca el Gran Turismo World Series 2026: así puedes competir desde México

¡Es hoy, es hoy! La competencia más importante de videojuegos de automovilismo comienza.

A partir de este 14 de enero, los jugadores de Gran Turismo 7 pueden participar en los Online Qualifiers del Gran Turismo World Series 2026, el primer paso para formar parte del campeonato oficial que reúne a los mejores pilotos del mundo.

¡La mejor noticia es que puedes competir desde México! Participar es sencillo: no se requiere registro externo ni procesos adicionales. Todo se realiza directamente dentro de Gran Turismo 7, a través del modo Sport, donde los jugadores pueden competir, mejorar sus tiempos y avanzar ronda a ronda.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS ONLINE QUALIFIERS?

Aquí te dejamos los pasos para que cualquier jugador se una al Gran Turismo World Series 2026:

Iniciar Gran Turismo 7

Acceder al modo Sport

Seleccionar el campeonato disponible

Participar en la ronda activa y corre

Cada ronda permite a los jugadores competir en carreras oficiales donde su desempeño en pista define su resultado. Mientras mejores sean los tiempos y resultados obtenidos, mayores serán las posibilidades de avanzar en la clasificación para los eventos presenciales.

Los Online Qualifiers están abiertos a cualquier jugador mayor de 7 años (6 en Japón) que cuente con Gran Turismo 7 y acceda desde el modo Sport. Los menores de edad deberán contar con autorización de un padre o tutor legal.

Los eventos presenciales (Live Events) están reservados para competidores de 18 años o más, con excepciones específicas por región.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

DOS CAMPEONATOS PARA PONER A PRUEBA TU HABILIDAD

Nations Cup

Una competencia individual en la que los pilotos representan a su país o territorio, determinado automáticamente por la cuenta de PlayStation Network. No existen restricciones sobre el origen de los vehículos utilizados.

Se disputa en cinco regiones globales:

Europa / Medio Oriente / África

Norteamérica

Centro y Sudamérica

Asia

Manufacturers Cup

Un campeonato por equipos en el que los jugadores compiten representando a las marcas automotrices más icónicas del mundo, elevando la estrategia y el trabajo en equipo a un nuevo nivel. Se compite en tres regiones:

Europa / Medio Oriente / África

Américas

Asia-Oceanía.

CALENDARIO DE ONLINE QUALIFIERS

Manufacturers Cup – enero

Ronda 1: 14 de enero

Ronda 2: 17 de enero

Ronda 3: 21 de enero

Ronda 4: 24 de enero

Ronda 5: 28 de enero

Ronda 6: 31 de enero

Nations Cup – febrero

Ronda 1: 11 de febrero

Ronda 2: 14 de febrero

Ronda 3: 18 de febrero

Ronda 4: 21 de febrero

Ronda 5: 25 de febrero

Ronda 6: 28 de febrero

EL SIGUIENTE NIVEL

Los Online Qualifiers son el primer paso rumbo a los eventos presenciales del Gran Turismo World Series 2026, que se llevarán a cabo en Abu Dhabi y Milán, antes de culminar con los World Finals en Tokio, donde competirán los mejores pilotos del mundo.