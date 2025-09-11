Aparantemente Hollow Knight: Silksong hace referencia a Clair Obscur: Expedition 33 en un curioso easter egg

Es posible que se haya encontrado una referencia a Clair Obscur: Expedition 33 en Hollow Knight: Silksong

Los jugadores encuentran un texto que dice: "...Para aquellos que vienen después..."

La frase se repite a lo largo de la Expedición 33 y es el nombre de una canción de la banda sonora.

Fanáticos creen haber descubierto una referencia a Clair Obscur: Expedition 33 en Hollow Knight: Silkson , y espero que haya sido un movimiento deliberado del Team Cherry.

La tan esperada secuela de Hollow Knight ha estado disponible durante menos de una semana, y a medida que los jugadores avanzan en el juego metroidvania, seguramente aparecerán nuevos descubrimientos en línea, ya sea un jefe secreto o una forma única de derrotar a un enemigo.

Ahora, parece que los fanáticos se han topado con lo que creen que es un guiño a uno de los mejores juegos de este año, Clair Obscur: Expedition 33.

Como señaló un usuario en X/Twitter , los jugadores pueden encontrarse con una estatua en el juego que revelará las palabras "...para aquellos que vienen después".

Si estás familiarizado con la Expedición 33 , sabrás que esta frase es el nombre de una canción icónica de la banda sonora del juego y también se pronuncia innumerables veces a lo largo de la historia, simbolizando la lucha continua de los expedicionarios contra la Pintora.

there is an expedition 33 reference in silksong??? pic.twitter.com/31Jgmt4tgGSeptember 11, 2025

Después de investigar un poco más (gracias, RockPaperShotgun ), los jugadores pueden encontrar un área en el juego llamada Weavennest Karn donde necesitarán tocar su instrumento musical, el needolin, para descubrir el texto fantasmal.

La interacción se puede ver en un clip aparte compartido por el autor original, que incluye la frase completa. Dice: "...A través de los siglos...Unidos...Olvidados...Desvanecidos...Para quienes vienen después..."

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No podemos estar seguros de si esto fue un easter egg deliberado por parte del Team Cherry o simplemente una simple reutilización de la misma frase, pero Sandfall Interactive ha compartido su apoyo al juego en una publicación reciente junto con un encantador fan art cruzado .

Por otra parte, Team Cherry ha anunciado que el primer parche posterior al lanzamiento de Hollow Knight: Silksong llegará la próxima semana y abordará las quejas sobre la dificultad inicial del juego.