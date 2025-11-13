¡Anno 117: Pax Romana ya está disponible a nivel mundial!

¡La espera terminó! Ubisoft le da la bienvenida a Anno 117: Pax Romana, uno de los juegos de estrategia más ambiciosos de los últimos tiempos.

Cabe mencionar que el juego está disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect).

Desarrollado por el estudio Ubisoft Mainz, Anno 117: Pax Romana redefine el género de construcción y gestión al ofrecer una nueva perspectiva dentro de la serie. Por primera vez, el título presenta protagonistas jugables que moldean la narrativa en el modo Campaña. Entre ellos se encuentran Marcus, un joven decidido a demostrar su valía frente a decisiones difíciles, y Marcia, una mujer que busca tomar el control de su propio destino en tiempos de inestabilidad política. En el papel de gobernante romano, cada elección impacta la vida de los ciudadanos y ayuda a redefinir el significado del poder de Roma.

En el modo Sandbox, Anno 117: Pax Romana ofrece total libertad para personalizar la experiencia de construcción. Los jugadores pueden comenzar su travesía en dos provincias: Latium, cerca del corazón del Imperio, o Albion, una región salvaje y misteriosa en la que ningún romano civilizado desea estar. Cada territorio cuenta con su propia cultura, creencias y deidades. En Albion, es posible adoptar las tradiciones celtas o reforzar la influencia romana, además de gestionar recursos, atender las necesidades de la población y decidir entre preservar la paz o participar en batallas terrestres y navales.

El juego está disponible en las ediciones Standard y Gold. La edición Gold incluye el juego base y el Pase del Año 1, que ofrece tres expansiones con nuevos territorios y desafíos:

Prophecies of Ash – Expande la región de Latium con nuevas áreas para colonizar. Introduce la isla más grande del juego, marcada por un desastre volcánico que pondrá a prueba la capacidad de gobierno. Al dedicar las ciudades a una nueva deidad, es posible remodelar las tierras y reconstruirlas bajo nuevas condiciones.

– Expande la región de Latium con nuevas áreas para colonizar. Introduce la isla más grande del juego, marcada por un desastre volcánico que pondrá a prueba la capacidad de gobierno. Al dedicar las ciudades a una nueva deidad, es posible remodelar las tierras y reconstruirlas bajo nuevas condiciones. The Hippodrome – Permite erigir el monumento más grande en la historia de la franquicia, inspirado en el legendario Circo Máximo. Las carreras de cuadrigas aumentan el prestigio del gobernador y atraen nuevos especialistas a las ciudades.

– Permite erigir el monumento más grande en la historia de la franquicia, inspirado en el legendario Circo Máximo. Las carreras de cuadrigas aumentan el prestigio del Dawn of the Delta – Desbloquea una nueva provincia con vastos desiertos y un fértil delta fluvial. Este contenido añade nuevas capas de población, creencias y unidades militares, equilibrando la ambición romana con la tradición egipcia.

Junto con el lanzamiento del juego, la banda sonora original, compuesta por Dynamedion, también ya está disponible en todas las plataformas de música y en YouTube. Grabada en vivo por una orquesta sinfónica, la obra recrea el esplendor del Imperio Romano con poderosos arreglos orquestales e instrumentos históricos auténticos, transmitiendo una intensidad cinematográfica y una profunda carga emocional.