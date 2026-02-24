Amazon va a cerrar King of Meat y promete un "reembolso completo" a "todos los jugadores"

Amazon cierra el juego en línea King of Meat

Estuvo en el mercado menos de un año

Los compradores tendrán derecho a un reembolso

¡Adiós, fue un placer! El juego de peleas en línea King of Meat, publicado por Amazon cerrará después de menos de un año en el mercado.

Desarrollado por el equipo británico Glowmade, el juego se lanzó originalmente en octubre de 2025 y tuvo dificultades para atraer a los jugadores. Según los datos de SteamDB, alcanzó un máximo de solo 320 jugadores en Steam, lo que es sorprendentemente bajo teniendo en cuenta que se lanzó junto con una llamativa campaña de marketing en la que participó el famoso creador de contenido MrBeast.

Con un precio de venta al público de 29,99 dólares/29,99 libras en la plataforma, el precio se redujo a solo 7,49 dólares/5,98 libras durante dos semanas en noviembre, pero este generoso descuento no sirvió para aumentar el número de jugadores.

Tras semanas en las que solo un puñado de jugadores se conectaba a diario al juego, Amazon ha decidido retirarlo. «Tras el lanzamiento de King of Meat, ha sido increíblemente gratificante ver cómo la comunidad disfrutaba de este mundo divertido y caótico», se lee en un nuevo aviso publicado en la página web oficial del juego.

«A pesar de la creatividad y la innovación que Glowmade aportó a King of Meat, lamentablemente el juego no ha encontrado la audiencia que esperábamos», continúa. «Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de poner fin a nuestra inversión en el juego, y los servidores de King of Meat cerrarán el 9 de abril de 2026».

El juego seguirá estando disponible hasta esa fecha, pero después desaparecerá definitivamente.

El sitio web también confirma que «todos los jugadores» que hayan comprado el juego en cualquier plataforma o cualquier moneda del juego tendrán derecho a un «reembolso completo». Según Amazon, estos reembolsos «serán gestionados directamente por la plataforma en la que se compró el juego» y se procesarán automáticamente a finales de este mes.

Esta noticia llega solo unas semanas después de que Amazon anunciara que cerraría su MMO New World el próximo año, ya que la empresa está dejando de lado el costoso soporte de los títulos de servicio en vivo a largo plazo.

