"Ahora somos los propietarios de los derechos de IP": las secuelas de "007 First Light" podrían enfrentarse a un nuevo villano, ya que Amazon Gaming afirma que podría publicar futuros juegos de Bond

IO Interactive no publicará por su cuenta ninguna secuela futura de "007 First Light"

Amazon Game Studios se encargará de la publicación ahora que Amazon es propietaria de los derechos de la franquicia Bond

El director general de Amazon Gaming, Jeff Gattis, afirma que las secuelas serán "realizadas por MGM y, en teoría, por Amazon Game Studios".

Amazon Gaming ha confirmado que Amazon Game Studios se encargará de la publicación de cualquier secuela futura de 007 First Light.

007 First Light ha sido un éxito rotundo para IO Interactive, con 1,5 millones de copias vendidas en sus primeras 24 horas, un hito alcanzado más rápido que cualquiera de los juegos de Hitman del estudio.

En este momento, es muy probable que haya secuelas, pero según el director general de Amazon Gaming, Jeff Gattis, IO Interactive no las publicará por su cuenta.

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«Nosotros no [creamos First Light]», dijo Gattis a Polygon. «Tenemos una participación en él porque ahora somos dueños de la propiedad intelectual, pero esa adquisición de la propiedad intelectual ocurrió después de que el acuerdo de First Light con IO ya se hubiera cerrado».

El director general explicó que, aunque Amazon «no tenía los derechos completos de este juego de James Bond, First Light», las secuelas serán «realizadas por MGM y, en teoría, por Amazon Game Studios».

IOI comenzó a desarrollar 007 First Light cuando la franquicia de Bond estaba bajo el control de MGM y EON Productions; sin embargo, Amazon adquirió MGM en 2021, un año después de que se anunciara First Light.

Amazon y MGM siguieron colaborando con IOI tras la adquisición, pero ahora la empresa tendrá un papel más central en las posibles secuelas.

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Los fans que han reaccionado a la noticia están preocupados por el futuro de los juegos de Bond de IOI; un fan en Reddit ha comentado que parece que Amazon "podría estar dando a entender que la secuela se hará sin IO Interactive; de ser así, Amazon está cometiendo un gran error".

Otro escribió: "Ojalá no sean tan insensatos. IOI y Bond son una combinación perfecta". Apenas he comenzado First Light y hasta ahora ha sido genial. Podría darse el caso de que Amazon quiera publicar el juego pero mantenga a IOI como estudio de desarrollo, aunque lo dudo. IOI se autoedita actualmente, así que tal vez quieran seguir así, pero podría ser bueno delegar parte del riesgo a otra editorial".

Hay una gran diferencia entre publicar y desarrollar un juego, así que es importante señalar que parece que IO Interactive seguirá siendo quien cree los juegos de Bond, mientras que Amazon Game Studios los financiará, lo que podría significar que esta última tendrá más influencia en los proyectos.

Gattis continuó diciendo que Amazon está ansiosa por expandirse al sector de los videojuegos para poder crear sinergias con sus series de televisión y películas, algo que podría lograr con los juegos de IO Interactive y la próxima película de James Bond de la compañía, actualmente en desarrollo.

"Creemos que es una oportunidad real para crear una propiedad intelectual que amplíe —o, en cierto modo, expanda— las series de televisión y las películas", dijo Gattis. "Así que habrá una serie de Tomb Raider en Prime Video que acompañará a los juegos. Tenemos muchas cosas en marcha en cuanto a nuevos juegos que estarán relacionados con la propiedad intelectual de Prime Video".

Amelia Schwanke, editora sénior de TechRadar Reino Unido, sección de entretenimiento en casa, otorgó cuatro estrellas a 007 First Light en su reseña, calificándolo como una "historia original de Bond a lo grande" que es "lo más cerca que un juego ha estado jamás de hacerme sentir como si estuviera protagonizando una película de Bond".

"IO Interactive toma el mundo abierto de sigilo de Hitman, la intensa emoción de Uncharted y el espionaje experimental de Batman: Arkham, y los transforma en un thriller de espionaje cinematográfico que recorre el mundo, lleno de misiones encubiertas, acción explosiva y artilugios geniales", dijo Schwanke. "Aunque la inmersión de la campaña flaquea en ocasiones, esta elegante historia de origen sigue sintiéndose como un regreso triunfal para el agente secreto más icónico".

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