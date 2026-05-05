Activision desmiente los rumores de que el próximo Call of Duty saldrá a la venta para PS4: "No es cierto"

Activision ha anunciado que el próximo juego de Call of Duty no saldrá para PlayStation 4

Es de suponer que tampoco saldrá para Xbox One

Se espera que sea un nuevo juego de Modern Warfare

Activision ha publicado un comunicado para aclarar que el próximo juego de Call of Duty no saldrá para PlayStation 4 y, presumiblemente, tampoco para Xbox One.

La desarrolladora se pronunció en X a raíz de los recientes rumores que apuntaban a que se planeaba un lanzamiento multigeneracional para finales de este año. "No sé de dónde ha salido esto, pero no es cierto", reza la nueva publicación. "El próximo Call of Duty no se está desarrollando para PS4".

Not sure where this one started, but it’s not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4.May 4, 2026

Esto lo convertiría en el primer juego de Call of Duty para PS5 y Xbox Series X y Series S que no esté también disponible en PS4 y Xbox One. Incluso el Black Ops 7 del año pasado llegó a esas consolas, a pesar de que ambas tienen ya más de una década de antigüedad.

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Antes de este anuncio, algunos rumores habían indicado que el próximo juego se saltaría las plataformas de la generación anterior para ofrecer mejoras técnicas más significativas que otras entregas recientes.

Se espera que este próximo título de Call of Duty sea una nueva entrega de la subserie Modern Warfare, que ha sido reiniciada. Las últimas filtraciones apuntan a que se titulará Call of Duty: Modern Warfare 4, con una historia que llevará al equipo Task Force 141 a Corea.

Los juegos de Call of Duty suelen lanzarse alrededor de octubre o noviembre de cada año, por lo que probablemente sabremos más al respecto en las próximas semanas y meses.

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