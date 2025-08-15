El modo multijugador de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fox Hunt, no será compatible con el juego cruzado.

Konami lo ha confirmado en una publicación en redes sociales, indicando que no será posible el juego cruzado entre PC y consola.

Los aficionados han expresado su decepción y están instando al desarrollador a retrasar el modo hasta que se añada el juego cruzado.

¿Qué opinas del modo multijugador de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fox Hunt? Antes de que respondan, les tenemos noticias, pues Konami anunció que no será compatible con el crossplay entre consola y PC.

Este anuncio proviene de la cuenta japonesa de Metal Gear X / Twitter, a pocas semanas del lanzamiento del juego, donde el desarrollador ha declarado que «no se admitirá el juego cruzado entre diferentes plataformas» (traducido automáticamente).

Esto significa que los jugadores de PC a través de Steam, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S no podrán jugar juntos en el modo multijugador.

Tras la declaración de Konami, los fans han expresado su decepción en Internet, y muchos han pedido al estudio que retrase Fox Hunt hasta que el juego cruzado esté listo para ser añadido.

"Por favor, retrasen FOX HUNT. ¡El juego cruzado es necesario para que los jugadores se diviertan con sus amigos en otras plataformas!", dijo un usuario en la publicación.

"Aunque sea necesario un retraso mayor, no lancen el modo sin crossplay. Estamos en 2025, el crossplay ya no es una característica más, es algo necesario", escribió otro fan.

Las reacciones en el subreddit de Metal Gear son similares, aunque los fans tienen la esperanza de que el juego cruzado se añada al modo en una actualización posterior.

"El juego cruzado ya debería ser la norma", dijo un usuario de Reddit.

Fox Hunt se anunció en junio y se describe como un «modo de batalla en línea completamente original» que se jugará de forma diferente al Metal Gear Online de 2008.

El modo multijugador está dirigido por el veterano de la serie Yu Sahara y se desarrolla en el mismo mundo que el juego principal. También contará con mecánicas de escondite, mezcladas con elementos de sigilo y supervivencia.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater llegará el 28 de agosto para PS5, Xbox Series X|S y PC.