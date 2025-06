Tras años de anticipación, la desarrolladora IO Interactive ha revelado oficialmente más detalles sobre su próxima aventura de James Bond, 007 First Light , lo que marca su audaz entrada en el universo de James Bond. El juego no solo es el primer gran lanzamiento de IOI desde Hitman 3 de 2021 (posteriormente renombrado como Hitman: World of Assassination ), sino también su primer título creado exclusivamente para consolas de la generación actual. La experiencia se basa en el motor gráfico Glacier de IO, una plataforma tecnológica propia que ha evolucionado significativamente desde su debut con Hitman: Codename 47 en el año 2000.

En una conversación con el director de tecnología de IOI, Ulas Karademir, quedaron claras las ambiciones del estudio para 007 First Light . «Nuestro motor es bastante modular... No es como Unity ni Unreal», explicó Karademir. «Nos resulta muy fácil añadir novedades... así que tenemos una gran separación entre el motor en red, el editor del motor y el servidor de recursos. Esto facilita la innovación sin tener que desmontarlo todo».

Diseño modular, máxima flexibilidad

Esa modularidad no es solo un tema de debate interno, sino la razón por la que IOI puede mantener un mismo motor en una gran variedad de tipos de juegos y plataformas. Con Glacier, IOI no necesita rediseñar el motor para cada nueva versión. En cambio, lo mejoran mediante un sistema de integración y entrega continua (CI/CD). «El motor se actualiza constantemente con nuevas funciones cada día», afirmó Karademir.

Un ejemplo destacado es la compatibilidad fluida de Glacier entre plataformas. "Podemos ofrecer compatibilidad con PlayStation, Xbox, Switch 2 e iOS sin necesidad de compilaciones independientes", señaló Karademir. Mientras trabajaba en Nintendo Switch 2, que se lanzó con Hitman: World of Assassination y que también verá la llegada de 007 First Light a la consola, recordó que "nos llevó un par de meses" ponerlo todo en marcha, en gran parte gracias a la flexibilidad integrada del motor. "Puedes hacer cambios en un solo lugar y ver todas las plataformas al mismo tiempo", añadió. "No es necesario reconstruir ni importar; todo se actualiza en tiempo real".

Esta función de recarga en caliente acelera la velocidad de iteración, ofreciendo a diseñadores e ingenieros una libertad creativa sin precedentes. Herramientas como Max, Maya y Photoshop se integran directamente en las compilaciones específicas de la plataforma sin problemas. Esto significa que elementos del juego, como una puerta giratoria o una secuencia de conducción, se pueden añadir y probar en tiempo real.

Optimización para cada plataforma

Para 007: First Light, la potencia gráfica de Glacier es más importante que nunca. Karademir afirmó que el equipo está "trabajando con NVIDIA ahora mismo" para implementar el conjunto completo de funciones de trazado de rayos y técnicas de escalado como DLSS. Basándose en lo establecido en Hitman 3 , que introdujo el trazado de rayos en el motor Glacier, IOI ha integrado mejoras de iluminación en tiempo real y un nuevo sistema de coincidencia de movimiento de animación para dar vida al mundo de Bond. Estas actualizaciones llevan la fidelidad visual aún más lejos, especialmente en plataformas de gama alta como PlayStation 5 Pro, junto con la realidad virtual.

Karademir también destacó cómo el equipo evita comprometer el rendimiento gracias a su control granular de datos y un sólido conjunto de herramientas de creación de perfiles. "Podemos añadir diferentes niveles de LOD [Nivel de Detalle]... tenemos creación de perfiles completa", explicó. "Puedes sentarte y tener la PlayStation funcionando desde tu PC. Puedes verlo todo y recargarlo en caliente".

Este enfoque permite a IOI ajustar el rendimiento a un nivel granular entre plataformas de gama baja como Switch 2 o incluso dispositivos iOS modernos de forma nativa ( World of Assassinations se pudo jugar en iPhone durante el evento). Ya sea para una consola de gama alta o un dispositivo móvil, el mismo conjunto de herramientas proporciona información en tiempo real, lo que minimiza la necesidad de optimización posterior a la compilación.

007 First Light brillará a través del poder de Glacier

Una de las características más singulares de Glacier reside en su sistema central basado en la lógica. Todo en el motor se trata como una "entidad", desde una simple puerta hasta una compleja secuencia de conducción. "Tienes una puerta como entidad, un rotador como entidad, los conectas y, como resultado, tienes una puerta giratoria", describió Karademir. Este modelo de scripting visual se basa en código C++, lo que proporciona tanto accesibilidad de alto nivel como control de bajo nivel.

Los diseñadores tienen la capacidad de crear sistemas de juego sin depender excesivamente de los ingenieros. «Los programadores de juego crean entidades lógicas, y luego los diseñadores las utilizan», dijo Karademir. «Pueden reutilizar lo mismo una y otra vez, incluso código de otros juegos. Es simplemente representación visual». Para IOI, esto significa prototipado e iteración rápidos, lo que permite todo, desde tácticas de espionaje hasta persecuciones cinematográficas de coches, con ciclos fluidos de diseño a prueba. Esto podría permitir a 007 First Light crear diversas actualizaciones de contenido con bastante rapidez.

Esto también resulta esencial para los objetivos de juego más amplios de 007 First Light . Mientras que Hitman se centraba en diversas formas de ejecutar asesinatos sigilosos, el título de James Bond incorpora nuevos elementos, como secuencias de vehículos. «Todo está hecho de entidades», explicó Karademir. «Así que si tengo un personaje y una cámara, simplemente la acoplo al coche... y ¡zas!, ya tengo el coche».

Incluso las secuencias de carreras y conducción no fueron un gran desafío.

Las fortalezas técnicas del motor Glacier alimentan directamente las ambiciones narrativas y de jugabilidad de 007 First Light . Como historia de origen de Bond, el juego probablemente abarcará diversos escenarios, desde operaciones sigilosas hasta persecuciones en vehículos llenas de adrenalina, y Glacier está preparado para afrontarlos todos.

“Incluso las secuencias de carreras y conducción no fueron un gran desafío”, dijo Karademir. “Tenemos las bases para eso desde Glaciar 1... Empezamos desde cero con Glaciar 2 mientras aún creábamos grandes juegos, así que las decisiones que tomamos entonces nos siguen beneficiando ahora”.

Con comparaciones realizadas con motores internos de vanguardia como Northlight de Remedy o Decima de Guerrilla, está claro que IOI ve a Glacier no solo como un medio para un fin, sino como un diferenciador en una industria abarrotada en comparación con motores multiplataforma más populares como Unity y Unreal.

A medida que IOI se acerca al estreno de 007 First Light el próximo año, es evidente que el estudio no solo se está aventurando en una historia de James Bond. Están redefiniendo cómo el desarrollo de videojuegos puede funcionar a gran escala para diversas experiencias de juego.