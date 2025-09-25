Microsoft se prepara para "acelerar" el desarrollo de las funciones de IA de Windows 11, empezando por la app Paint

Microsoft tiene un nuevo programa Windows AI Labs

El objetivo es acelerar el desarrollo de funciones de IA para Windows 11

Inicialmente, solo estará disponible para la aplicación Paint, pero con el tiempo se incluirán otras aplicaciones.

¿Un nuevo plan de Microsoft para probar funciones de IA en Windows 11? Así como lo lees, y parece que la app Paint sería el inicio.

Windows Latest informa haber recibido una invitación para participar en el nuevo «Windows AI Labs», un programa para probar en fase beta las nuevas funciones de IA (independientemente de las versiones preliminares existentes de Windows 11, que se distribuyen a través de cuatro canales diferentes).

La oferta para unirse al programa se presentó al sitio web tecnológico al abrir Microsoft Paint y, aunque inicialmente solo es para esa aplicación, en el futuro se introducirá en otras aplicaciones.

The Verge confirmó el nuevo programa tras recibir una declaración de Mike Harsh, director asociado de gestión de productos de Microsoft. Harsh explicó: «Windows AI Lab es un programa piloto de aceleración para validar ideas novedosas de funciones de IA en Windows. El programa se centra en obtener rápidamente comentarios de los clientes sobre la usabilidad de las funciones, el interés de los clientes y la adecuación al mercado».

Al parecer, por ahora solo se ofrece la oportunidad de participar a un pequeño número de probadores, aunque sin duda el alcance se ampliará más adelante. Windows Latest explica que el proceso de registro aún no funciona, y que la puesta en marcha de la oferta parece ser un error.

Aun así, está claro que llegará pronto, dada la confirmación de Microsoft.

Más IA para Windows 11

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Esto nos indica que pronto habrá nuevas funciones de IA en Paint, una aplicación que ya ha incorporado algunas de ellas (que también podrían ser exclusivas de las computadoras con Copilot+). La idea parece ser que Microsoft pruebe estas capacidades más rápidamente para poder decidir si las implementa o no de manera más oportuna.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, vendrá con las advertencias habituales que acompañan a cualquier prueba beta. Las nuevas funciones de IA pueden ser inestables en algún sentido, y es posible que encuentres que funcionan mal (quizás incluso muy mal, dado que este esfuerzo se centra en sacar las cosas «rápidamente» para obtener comentarios). Las funciones también pueden acabar descartándose, ya que no todo lo que se prueba llega a la versión final de una aplicación determinada.

Microsoft está claramente interesado en impulsar las funciones de IA como parte de su campaña para vender PC con Copilot+, centrándose actualmente en captar la atención de aquellos que abandonen Windows 10 cuando llegue pronto al final de su vida útil. Por lo tanto, no es de extrañar que la empresa quiera acelerar el desarrollo de esas capacidades.

Sin embargo, algunos usuarios de Windows 11 se sienten frustrados porque Microsoft añade elementos de IA cuando lo que ellos quieren es que se solucionen las funciones existentes (ejem: el rendimiento del Explorador de archivos) o que se aborden opciones básicas que aún faltan (como mover la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla).