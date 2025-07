Microsoft está recopilando más datos sobre problemas de rendimiento con Windows 11

Esto está ocurriendo a través de los comentarios de los probadores que utilizan versiones preliminares

Se espera que la recopilación de muchos más registros relacionados con problemas de rendimiento ayude a Microsoft a acabar con la lentitud en el escritorio.

Microsoft ha prometido mejorar los niveles de rendimiento general de Windows 11, asegurando que el sistema operativo funcione de manera más ágil en todos los aspectos, y para ello usará datos recopilados de las computadoras de los usuarios que prueban el sistema.

El sitio Windows Latest detectó que, en una nueva versión preliminar del canal Dev, Microsoft anunció esta iniciativa, la cual alienta a los probadores a reportar incidentes de lentitud o bajo rendimiento del sistema.

Microsoft informa:

“Como parte de nuestro compromiso por mejorar el rendimiento de Windows, ahora se recopilan registros cuando tu PC experimenta un desempeño lento o deficiente. Invitamos a los Windows Insiders a brindar retroalimentación cuando enfrenten este tipo de problemas, lo cual permitirá que el centro de comentarios recolecte automáticamente estos registros y nos ayude a identificar las causas raíz más rápidamente.”

Básicamente, Microsoft busca ampliar la cantidad y el tipo de registros relacionados con problemas de rendimiento que recibe, con el objetivo de abordar mejor las fallas de velocidad en Windows 11.

Los registros relacionados con problemas de rendimiento se almacenan temporalmente en una carpeta del disco del sistema, y Microsoft aclara que solo se envían a la compañía cuando el usuario envía su retroalimentación (a través del Feedback Hub, que ahora cuenta con una nueva sección dedicada a reportes de “desempeño lento del sistema”).

Explorar nuevas vías de mejora

(Image credit: Future)

Ha habido bastantes quejas sobre fallos de rendimiento —o incluso errores más graves— en Windows 11, así que es bueno ver que Microsoft esté lanzando una nueva iniciativa para ayudar a combatir estos problemas (con algo de suerte… aunque claro, los resultados aún están por verse).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La función de búsqueda lenta y el comportamiento errático del Explorador de archivos, funcionando por debajo de lo esperado, han sido un par de los problemas más evidentes que Windows 11 ha causado para algunos usuarios. Claro, no todos han sufrido este tipo de fallas, aunque personalmente sí he experimentado lentitud en el Explorador de archivos en mi laptop con Windows 11 (aunque no en mi PC de escritorio).

Estos son problemas bastante frustrantes, considerando que se trata de funciones clave de la interfaz que no deberían presentar fallas. Ojalá que los probadores apoyen esta iniciativa, ya que sería benéfico para todos si Microsoft logra mejorar el rendimiento de Windows 11 para quienes lo encuentran deficiente (especialmente en PCs más antiguas, como mi notebook, que es un veterano modelo Surface, donde cualquier deficiencia tiende a notarse más).

Por último, vale la pena aclarar que los datos sobre incidentes de rendimiento lento solo se están recopilando en las versiones preliminares (preview builds) de Windows 11, así que esos registros únicamente se almacenan en las computadoras de los testers, no en los equipos de los usuarios normales de la versión estable del sistema operativo.

Y como se mencionó antes, los registros de los testers solo se envían a Microsoft de forma voluntaria, así que aunque los datos se recopilan automáticamente, no salen de tu equipo a menos que tú envíes un reporte a través del centro de comentarios.