El modo Incógnito de Google Chrome ahora es más privado en Windows 11, y todo gracias a Microsoft

Un nuevo descubrimiento pone de manifiesto los esfuerzos de Microsoft por mejorar la privacidad mientras se está en modo incógnito en Chrome

El historial del portapapeles ya no se guarda en Cloud Clipboard

Las previsualizaciones multimedia de los contenidos vistos en incógnito están ocultas

Sin duda, los últimos meses, no hemos tenido nada que agradecer a Microsoft, sobre todo por los problemas que Windows 11 24H2 ha introducido, sin embargo, parece que finalmente hay algo que los usuarios podemos agradecer.

Tal y como destaca Windows Latest, una de las actualizaciones anteriores de Microsoft impedía a Google Chrome guardar el historial del portapapeles cuando se navegaba en modo incógnito tanto en Windows 11 como en Windows 10. Antes era posible copiar el contenido al Portapapeles en la Nube, que permite cortar y pegar entre dispositivos de la misma cuenta de Google, pero esto anulaba para qué sirve el modo incógnito.

Aunque Chrome es el software de Google, eso no impidió que Microsoft interviniera para realizar este cambio. Si estás copiando datos privados sensibles, no es del todo ideal para los usuarios, sobre todo porque es fácil olvidar que lo has hecho.

La actualización también se aplica a la visualización de vídeos de incógnito en Chrome: normalmente, al ajustar el volumen desde el teclado (sobre todo en Windows 10) se mostraba el contenido que se estaba viendo con su título como vista previa multimedia. Con este cambio, ahora se muestra «un sitio está reproduciendo contenido multimedia», lo que hace que el modo de incógnito funcione como es debido y permite navegar con privacidad.

¡Me encanta! Ahora, por favor, arregla Windows 11 24H2...

Me alegro de que Microsoft haya hecho todo lo posible para garantizar la privacidad de los usuarios al utilizar el portapapeles, pero también espero que 24H2 se libere pronto de sus problemas.

Soy consciente de que lleva tiempo actualizar e identificar los errores, pero no voy a fingir que no es frustrante cuando los nuevos parches parecen introducir nuevos problemas. Como está claro que Microsoft está cambiando poco a poco a sus usuarios de Windows 10 a Windows 11, es justo que el sistema operativo esté en plena forma.

Tanto en el caso de los ordenadores de sobremesa como en el de los portátiles, solo podemos esperar que así sea: los juegos de PC portátiles están creciendo rápidamente, y no me gustaría ver más quejas y frustraciones en torno a la funcionalidad de Windows 11 cuando Valve tiene SteamOS, que parece que se está haciendo más popular cada día...

