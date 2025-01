¿Halo y Microsoft Flight Simulator podrían llegar a Nintendo Switch 2 y PS5? Sí, según los últimos rumores

Un creador de contenidos ha afirmado que Microsoft Flight Simulator 2024 y Halo: The Master Chief Collection podrían llegar a Nintendo Switch 2

También se baraja la posibilidad de una versión para PS5.

Aunque Microsoft ha lanzado juegos en otras plataformas recientemente, esto parece poco probable

¿Cuántos de ustedes quisieran que títulos como Halo: The Master Chief Collection y Microsoft Flight Simulator 2024 llegaran a consolas como Nintendo Switch 2 y PS5? De ser así, esta noticia podría darles un poco de aire.

Ya que un importante YouTuber de Nintendo ha sugerido dichos juegos podrían llegar a Nintendo Switch 2 y PS5 en el futuro.

Se trata del creador de contenidos "NateTheHate", que ya ha filtrado con precisión un puñado de revelaciones de juegos en el pasado. Hablando en el podcast 'Nate the Hate Podcast', afirmaron que «han oído» que «Flight Simulator (presumiblemente refiriéndose al recientemente lanzado Microsoft Flight Simulator 2024, y Halo: The Master Chief Collection) llegará también a PS5 y Nintendo Switch 2.»

Sí, claro...

No sería la primera vez que juegos publicados por Microsoft llegan a plataformas ajenas a su ecosistema de Xbox y PC. Además de Xbox y PC, Pentiment y Grounded están disponibles en Nintendo Switch y PS5. A finales del año pasado, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, también afirmó que Microsoft lanzará más juegos de Xbox en otras plataformas y que no había «líneas rojas» sobre cuáles podrían ser.

Aun así, yo no daría mucha importancia a estas afirmaciones. Un port de Halo: The Master Chief Collection parece plausible, pero me cuesta creer que Microsoft Flight Simulator 2024 también vaya a dar el salto. Podría haber un port para PS5, pero dudo mucho que Nintendo Switch 2 tenga las especificaciones de hardware necesarias para un juego tan intenso.

Microsoft Flight Simulator 2024 lleva incluso a la Xbox Series S a sus límites absolutos y requiere cientos de gigabytes de espacio de almacenamiento para jugar. Incluso si Nintendo Switch 2 pudiera ejecutar el juego a un nivel aceptable, no creo que se suministrara con suficiente capacidad de almacenamiento para albergar una instalación completa, ya que Nintendo se ha esforzado en mantener los costes bajos.

Por supuesto, Microsoft podría lanzar una «versión en la nube» del título, pero no parece probable, ya que no ha adoptado este tipo de enfoque anteriormente. Habrá que esperar a ver cómo apoya Microsoft a la consola cuando por fin llegue.

