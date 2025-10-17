Microsoft revela su plan para "convertir todos los PC con Windows 11 en PC con IA" con nueva entrada de voz, Copilot Vision y potentes capacidades de IA

Microsoft está ampliando considerablemente las capacidades de la aplicación Copilot para todas las computadoras con Windows 11.

Copilot Voice ofrecerá un nuevo método para activar la IA mediante comandos de voz, respaldado por el lanzamiento mundial de Copilot Vision.

Se avecinan capacidades de IA más amplias, entre las que se incluye Copilot Actions, que permite a la IA interactuar con los archivos de tu computadora.

¡Lo prometido es deuda! Microsoft había adelantado que se venían cosas grandes y finalmente nos ha revelado sus planes de hacer que la interacción por voz tenga un papel más importante en la experiencia de Windows 11, pero eso no es todo.

También mostró cómo la inteligencia artificial será potenciada dentro del sistema operativo.

Se esperaba que el anuncio se centrara en la IA —y efectivamente así fue—, pero el giro está en que no será exclusivo para las PC Copilot+. Microsoft promete “una nueva ola de actualizaciones que convertirán cualquier PC con Windows 11 en una PC con IA, con Copilot en el centro de todo.”

Como explica Yusuf Mehdi, vicepresidente y director de marketing para consumidores de Microsoft, en una publicación del blog oficial, llegarán nuevos comandos de voz a Windows 11 a través de Copilot Voice, junto con una expansión global de Copilot Vision, y con nuevas capacidades para que la app de Copilot realice más acciones por ti.

Empecemos con la parte de voz: solo necesitarás decir “Hey Copilot” (y definitivamente no “Hey Cortana”) para activar la IA. El micrófono de Copilot aparecerá en pantalla, y podrás dar comandos por voz o hacer preguntas. Decir “Goodbye” o cerrar el panel finalizará la conversación automáticamente, con alertas sonoras que confirmarán tanto el inicio como el cierre de la sesión.

Cabe mencionar que será necesario activar manualmente esta función de voz desde la configuración de la aplicación Copilot en el escritorio de Windows 11.

Detrás de Copilot Voice llega también el despliegue global inminente de Copilot Vision, que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos.

Esta función, Copilot Vision, analiza —con tu consentimiento— el contenido de tu pantalla y puede guiarte sobre cómo usar aplicaciones, realizar tareas en Windows 11, o incluso ayudarte a solucionar problemas cuando algo falla en el sistema. También puede ofrecer consejos dentro de los videojuegos. Todo esto podrá manejarse con la voz, gracias al trabajo conjunto entre Copilot Voice y Copilot Vision.

Todo suena muy bien, pero ¿qué hace exactamente la IA por ti en Windows 11?

Microsoft explica además que pronto llegarán nuevas funciones impulsadas por IA, que estarán disponibles en versiones de prueba (preview releases) dentro de poco.

Esos nuevos poderes de la IA

Ask Copilot in taskbar - YouTube Watch On

En primer lugar, la barra de tareas de Windows 11 contará con un cuadro Ask Copilot, que permitirá acceder con un solo clic a Copilot Voice y Vision a través de sus iconos (gafas y micrófono), siempre que lo habilites. También se nos promete una búsqueda en Windows más rápida y mejorada con esta nueva funcionalidad (ya era hora, y cabe destacar que esto no implica dar acceso a Copilot a tus archivos, nada cambia en ese sentido bajo el capó).

Sin embargo, la gran apuesta de Microsoft con la IA (y los agentes) que se está probando es la introducción de Copilot Actions para los archivos de tu PC.

Si Copilot Actions te suena, es porque es algo que Microsoft ya ha introducido anteriormente para la web, lo que significa que la IA puede conectarse a Internet para que puedas realizar tareas como reservar un hotel o comprar entradas para un concierto.

(Image credit: Microsoft)

En un nuevo "modo experimental" de Copilot Labs para probadores, Microsoft permitirá realizar acciones de IA con archivos del disco local en Windows 11. Esto significa que se puede utilizar la IA para clasificar, por ejemplo, una carpeta repleta de fotos antiguas guardadas en copias de seguridad y eliminar las imágenes duplicadas, o para extraer información específica de un documento.

Solo tienes que describir lo que quieres hacer (utilizando tu voz, si lo prefieres) y el agente de IA «intentará completarlo interactuando con aplicaciones de escritorio y web», nos informa Microsoft.

Copilot Actions on Windows - YouTube Watch On

Puedes dejar que la IA se encargue de todo y volver para comprobar su progreso cuando lo desees. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que la IA cometa errores, y Microsoft subraya que, por ello, «es fundamental realizar pruebas de esta experiencia en el mundo real», y que comenzará con un «conjunto reducido de casos de uso» de forma lenta y cautelosa.

Microsoft subraya que la seguridad será claramente una consideración vital en este caso, así como la defensa contra las nuevas amenazas que introduciría un sistema de este tipo, como los ataques de inyección cruzada que podrían anular las instrucciones a los agentes de IA.

Microsoft afirma que está estableciendo un «conjunto de principios de seguridad y privacidad duraderos que deben cumplirse para hacer uso de las nuevas capacidades de los agentes en Windows», lo que incluye limitar los privilegios y permisos de los agentes (a los archivos con los que se permite trabajar a la IA).

Además de Copilot Actions, Microsoft cuenta con un nuevo agente de IA general para Windows 11 llamado Manus, que puede abordar tareas complejas, y el gigante del software explica que puede crear un sitio web para usted. Utilizando la acción de IA de Manus en el Explorador de archivos, puede reunir un conjunto de documentos e imágenes en una carpeta y hacer que Manus cree un sitio web basado en ese material, lo que suena realmente impresionante.

Microsoft también está incorporando más conectores Copilot, con el fin de vincular servicios como Gmail a la aplicación Copilot, de modo que puedas preguntarle a la IA sobre tus próximas citas registradas en Google, por ejemplo. La aplicación Copilot también podrá ayudarte a ajustar la configuración de tu PC, tal y como ya ha revelado Microsoft.

Un gran avance para la IA

(Image credit: Microsoft)

Todo esto, por supuesto, aún está en desarrollo y ni siquiera ha entrado en fase de pruebas, por lo que gran parte de lo que se menciona podría tardar un tiempo en llegar.

En particular, la idea de permitir que Copilot trabaje directamente con tus archivos en el escritorio es algo con lo que Microsoft deberá ser muy cuidadoso, especialmente por el tema de la seguridad. No hay que subestimar lo que la compañía planea aquí: la propuesta de Copilot Actions es convertirlo en un agente de inteligencia artificial capaz de realizar las tareas que le indiques, completándolas al “interactuar con tus aplicaciones y archivos, usando visión y razonamiento avanzado para hacer clic, escribir y desplazarse como lo haría un humano.”

Esto forma parte de lo que Microsoft quiere decir cuando asegura que usarás mucho menos el mouse y el teclado. No se trata solo de dar comandos o preguntas por voz a Copilot dentro de Windows 11, sino de que la IA realmente ejecute acciones por ti en el sistema operativo. En resumen: Voz, Visión y Acciones.

Microsoft, sin embargo, enfatiza la importancia de la entrada por voz, señalando que cuanto más contexto y detalle compartas en una consulta con Copilot, mejor será la respuesta —pero escribir todo eso puede ser tedioso.

Mehdi comenta que, por esa razón, cuando las personas usan la voz, interactúan el doble con Copilot en comparación con cuando escriben, y que la nueva palabra de activación (“Hey Copilot”) busca hacer que esa interacción sea aún más fácil en el escritorio.

Mehdi subraya:

“Creemos que este cambio hacia una interacción conversacional será tan transformador como lo fue el mouse y el teclado, en cuanto a desbloquear nuevas capacidades en la PC para el mayor número posible de personas.”

Sin duda, este es un momento clave para Windows 11. Hasta ahora, buena parte de las críticas hacia sus funciones de IA apuntaban a que eran poco impresionantes o limitadas, pero las herramientas mencionadas aquí son mucho más amplias y potencialmente poderosas. Y lo mejor es que estas capacidades llegarán a la aplicación Copilot para todas las PC, no solo para las Copilot+ laptops.