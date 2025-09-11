Microsoft realiza un cambio importante en la aplicación Copilot, y me pregunto si esto es un adelanto del menú Inicio de Windows 12

Microsoft está lanzando una actualización para la aplicación Copilot.

Cambia la página de inicio para que se parezca más al menú Inicio.

El lanzamiento ya está en marcha, pero puede que tarde algún tiempo en llegar a todos los usuarios de Windows 11.

¿Cuándo fue la última vez que entraste a la aplicación de Copilot en Windows 11? Si fue recientemente, seguramente te encontraste con algunos cambios.

Esto es porque Microsoft está cambiando la aplicación Copilot en Windows 11 para ofrecer una experiencia más parecida al menú Inicio, en lugar de la página de inicio actual basada en chat.

Según informa Windows Latest, una nueva actualización para la app de Copilot —que actualmente se está distribuyendo a todos los usuarios de Windows 11 a través de la Microsoft Store— aplica un rediseño importante a la página principal del asistente de IA (como ya se había visto en pruebas previas).

Actualmente, la interfaz es de estilo chat, donde tu consulta escrita es el elemento central, muy similar a la versión web de Copilot. Sin embargo, la nueva app transforma la página de inicio en algo más parecido al menú Inicio.

Como señala Windows Latest, todavía aparece el saludo de Copilot y la caja principal para consultas (chat), pero ahora hay cuatro paneles adicionales que ofrecen distintas funciones:

Accesos directos a archivos recientes, para regresar rápidamente a documentos que usaste.

Conversaciones pasadas con Copilot, que puedes retomar si lo deseas.

Trabajar en Copilot Pages, que permite desarrollar proyectos de escritura y programación que requieran múltiples ediciones y revisiones.

Ayuda guiada con aplicaciones, que inicia una sesión de Copilot Vision con la app en cuestión, dándote consejos y sugerencias de uso.

Además, Windows Latest descubrió referencias que sugieren que el Agente impulsado por ChatGPT de Copilot llegará también a la aplicación en Windows 11. Este Agente puede realizar ciertas tareas por ti, como reservar boletos de viaje, y el sitio especializado cree que podría incluirse en la próxima actualización de la app de Copilot (tómese con cautela).

¿El comienzo de un cambio más grande?

Como se ha señalado, todo esto ya se había visto en pruebas anteriores, pero aparentemente ahora se está implementando por completo. Dicho esto, la implementación es un proceso gradual, y no todos verán la nueva página de inicio de la app de Copilot de inmediato; tomará un tiempo llegar a todas las PCs con Windows 11.

La idea general aquí es conectar la app de Copilot con más partes de Windows 11. En otras palabras, Microsoft va más allá de las simples consultas de IA en la app, integrando más funciones que puedas necesitar dentro del sistema operativo. Por ejemplo, puedes hacer clic en un documento marcado en el panel de archivos recientes de la app de Copilot, y este se abrirá directamente en Word en el escritorio.

Es cierto que la nueva página de inicio de la app no se parece completamente al menú Inicio, pero se nota que toma inspiración de esa parte central de la interfaz de Windows 11, lo que plantea una perspectiva interesante. Por ahora, vemos un diseño estilo menú Inicio en la app de Copilot; pero en el futuro, ¿podría invertirse esta idea? Es decir: ¿veremos un menú Inicio completamente basado en la IA de Copilot?

Si llevamos la integración de IA en Windows 11 —que claramente está ocurriendo— a su conclusión lógica, Copilot llegará a todos lados, y el menú Inicio podría terminar pareciéndose a esta nueva versión de la app. Se centraría en consultas (incluyendo búsquedas locales) impulsadas por la IA, y ofrecería no solo acceso rápido a tus apps, sino también ayuda para usarlas. Sin duda, también podríamos esperar que Copilot impulse recomendaciones (quizá haciéndolas más útiles, o quizá no, y sigan siendo un vehículo para los “empujoncitos” de Microsoft que rozan la publicidad).

Esto parece un camino evidente para Microsoft, así que tal vez con este rediseño de la app de Copilot hayamos visto nuestro primer vistazo al futuro del menú Inicio en Windows 12 (o como sea que se llame el próximo sistema operativo). O quizá toda esta historia de la IA se desinfle… pero no crees eso más de lo que yo lo creo, ¿verdad?