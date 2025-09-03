Microsoft afirma que Windows 11 no es responsable de la muerte de los SSD, pero el misterio continúa

Microsoft ha concluido su investigación sobre los informes de un error que daña los SSD.

La empresa ha afirmado que la actualización de agosto para Windows 11 no es la responsable.

Sin embargo, siguen llegando informes de fallos en las unidades y algunas personas no están de acuerdo con la conclusión de Microsoft.

Microsoft ha estado investigando los reportes de que la actualización más reciente de Windows 11 estaba dañando algunos SSDs, y ya se tienen los resultados: la compañía concluyó que el parche de agosto no es el responsable.

De acuerdo con Bleeping Computer, Microsoft publicó una alerta de servicio en su centro de administración (un enlace al que no se puede acceder con cuentas normales de Microsoft, solo con cuentas empresariales) donde señaló lo siguiente:

“Tras una investigación exhaustiva, Microsoft no encontró ninguna conexión entre la actualización de seguridad de Windows de agosto de 2025 y los tipos de fallas en discos duros reportados en redes sociales.”

Microsoft añadió: “Como siempre, seguimos monitoreando los comentarios después del lanzamiento de cada actualización de Windows e investigaremos cualquier reporte futuro.”

Cabe destacar que Microsoft menciona “fallas en discos duros”, ya que el problema también ha afectado a HDDs, según los reportes, aunque la mayoría de los incidentes involucran SSDs.

La empresa trabajó con sus socios, incluidos fabricantes de SSDs y discos duros, en la investigación, pero en conjunto no encontraron evidencia de que exista una relación entre la actualización más reciente de Windows 11 24H2 y las fallas reportadas.

De hecho, ya se había escuchado directamente de Phison —fabricante de controladores para SSDs, que algunos reportes sugerían como más propensos a estar relacionados con estas fallas— que rechazó esa idea, afirmando claramente que no pudo reproducir el error tras 4,500 horas de pruebas.

Microsoft también aclaró que su telemetría de Windows 11 —datos de diagnóstico recopilados de las computadoras que ejecutan el sistema— tampoco muestra evidencia de un incremento en fallas de discos.

(Image credit: Getty Images)

¿Coincidencia y fallas “naturales” de las unidades… o algo más?

En resumen: no hay nada que ver aquí, sigan adelante. Con base en la investigación de Microsoft –que tomó un tiempo, por lo que se asume que fue bastante a fondo (la de Phison sin duda lo fue)– la actualización de agosto de Windows 11 no es la responsable de dañar SSD ni discos duros (y tampoco lo son los controladores de Phison).

El problema es que todavía hay bastantes usuarios de Windows 11 publicando en foros en línea, como Reddit, insistiendo en que su SSD quedó inservible tras esta actualización más reciente de Windows 11. Pero, por otro lado, también hay quienes administran flotas de computadoras y aseguran no haber visto absolutamente nada con esta actualización acumulativa aplicada, ni siquiera una mínima pista de fallas en las unidades.

Entonces, ¿qué está pasando? Una de las teorías que circula es que podría ser simple coincidencia: las fallas de unidades ocurren todo el tiempo, y en cualquier semana habrá computadoras con Windows 11 que sufran daños de este tipo. Y como existen reportes que culpan a la actualización de agosto, la gente asume que esa es la causa, cuando en realidad no lo es.

Sin embargo, también se podría argumentar que hay demasiados reportes como para conformarse con esa conclusión. Además, si se tratara solo de fallas “naturales” de las unidades, se esperaría que el problema afectara sobre todo a hardware más viejo –pues las SSD con más uso son más propensas a fallar–, pero también hay reportes de unidades nuevas (o casi nuevas) que se han visto afectadas.

Otra posibilidad es que, incluso con la declaración de Microsoft asegurando que no hay nada anómalo en Windows 11, sí exista algún detalle en la actualización de agosto –quizá muy profundo– que esté detonando una falla de hardware en ciertos modelos de unidades. En otras palabras, no sería directamente culpa de Microsoft, pero sí podría estar relacionado indirectamente con el parche.

No obstante, considerando que ni Microsoft ni Phison han podido reproducir el error tras muchas horas de pruebas, esto parece poco probable. Lo que nos regresa a la pregunta inicial: ¿qué pasa con todos estos reportes que siguen apareciendo? No hay una respuesta clara, aunque sí hay muchas personas inconformes compartiendo en línea sus problemas con SSD.

Vale la pena repasar la causa aparente del error: iniciar una copia de archivos muy grande, como la instalación de un videojuego, por ejemplo. Como señala Bleeping Computer, la falla parece más probable si la unidad está a más de la mitad de su capacidad (60% o más). Según los reportes, la SSD afectada “desaparece” del sistema; en algunos casos reaparece tras un simple reinicio, pero en otros no, lo que representa un verdadero dolor de cabeza.

Los usuarios de Windows 11 Home solo pueden posponer la instalación de una actualización acumulativa por un corto periodo, por lo que tarde o temprano terminará instalándose en su computadora, incluso si han tratado de evitarlo. Llegado ese punto, depende de cada persona qué tan confiada se sienta al realizar operaciones pesadas con archivos, como instalar un juego o una aplicación muy grande. Si siguen con paranoia y su unidad está casi llena, quizá prefieran jugar a lo seguro, al menos por ahora.

Microsoft aclara que podría “investigar cualquier reporte futuro”, así que aún podríamos escuchar más novedades de la compañía; pero por el momento parece querer dar el asunto por concluido. Y mientras tanto, queda confiar en las conclusiones de Microsoft y Phison –aunque, evidentemente, hay quienes siguen escépticos y creen que todavía no se ha llegado al fondo de este episodio.