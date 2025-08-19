El modo oscuro de Windows 11 lleva mucho tiempo sin completarse

Microsoft está incorporando el modo oscuro a algunas partes nuevas de la interfaz, según las pistas detectadas en las pruebas

Esto incluye los cuadros de diálogo de operaciones con archivos, como cuando se copian archivos de una carpeta a otra

¿Utilizas el modo oscuro en Windows 11, pero odias que no cubre todo el sistema operativo? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues parece que Microsoft finalmente esta trabajando en ello.

El modo oscuro es una opción que puedes seleccionar en Windows 11 y que, como su nombre indica, proporciona un fondo oscuro para las ventanas y los elementos de la interfaz (y también para algunas aplicaciones estándar de Microsoft). Así, si utilizas tu PC a altas horas de la noche, puedes evitar la dureza de los fondos blancos tradicionales, que pueden resultar un poco deslumbrantes en condiciones de poca luz.

Windows Central recogió una publicación en X del filtrador PhantomOfEarth, una fuente habitual de filtraciones relacionadas con Microsoft, que se dio cuenta de que el modo oscuro se está aplicando ahora a más partes fundamentales de la interfaz de Windows 11 en una versión preliminar.

Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode!

En concreto, se trata de los cuadros de diálogo para las operaciones con archivos, que adquieren un fondo oscuro cuando se activa el modo oscuro, pero la pega es que esta función aún no está disponible en la versión de prueba. Sigue oculta en el fondo de la versión preliminar, y el filtrador la ha activado mediante una utilidad de configuración de Windows.

La «operación de archivo» se refiere a las partes de la interfaz que aparecen cuando se copian archivos, por ejemplo, desde una memoria USB a una carpeta del escritorio, y también hay cuadros de diálogo para cuando se eliminan archivos (para obtener confirmación). Otro ejemplo es el cuadro de advertencia «acceso denegado», como se puede ver a continuación, en el que parece que Microsoft aún no ha terminado de trabajar, ya que los botones siguen siendo de color gris claro.

Era del "modo oscuro"

Entonces, esto sigue siendo un trabajo en progreso y por ahora está escondido en modo preview (lo que significa que ni siquiera los testers lo verán todavía, a menos que lo fuercen para que aparezca, como hizo PhantomOfEarth). Sin embargo, aunque aún no es oficial, no imagino a Microsoft sin seguir adelante con este cambio; al fin y al cabo, tarde o temprano la compañía tiene que aplicar el modo oscuro en toda la interfaz de Windows 11.

De hecho, la pregunta es: ¿por qué le ha tomado tanto tiempo a Microsoft implementar por completo el modo oscuro en Windows? Este modo se introdujo por primera vez en Windows 10, allá por mediados de 2016 (como parte de la Actualización de Aniversario), pero en aquel entonces era terriblemente inconsistente.

Desde entonces, Microsoft ha estado trabajando para incorporar el modo oscuro en más elementos de la interfaz de Windows 11 —hubo un impulso notable en 2020—, pero seamos sinceros: el progreso ha sido dolorosamente lento.

Ojalá esto sea una señal de que Microsoft ha retomado el tema y que, por fin, aplicará los toques finales al modo oscuro en Windows 11.

Dado lo mucho que ha tardado, podría pensarse que el motivo por el que el modo oscuro sigue incompleto es que no mucha gente lo usa, pero no me parece que ese sea el caso —yo, desde luego, lo uso—. Así que, Microsoft, pónganse las pilas: no se ve nada bien que algunas partes del entorno de Windows se hayan quedado olvidadas en la oscuridad (o más bien, ¿abandonadas en la luz cegadora?) durante tanto tiempo.