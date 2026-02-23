WhatsApp podría incorporar una función para ocultar spoilers al estilo de Reddit, por lo que no tendrás que evitar los chats grupales si te has quedado atrás en las series más populares

El logo de WhatsApp en la pantalla del iPhone 14

Se está desarrollando una función de protección contra spoilers para WhatsApp.

Ya se ha detectado en la versión beta para iOS y Android.

Ya existe una función similar en los hilos de Reddit.

Si algo le podemos reconocer a WhatsApp es que constantemente lanza nuevas actualizaciones, en este sentido, parece que está desarrollando una nueva función que podría ayudarnos a evitar los spoilers de amigos y familia sobre los programas más populares.

Según ha descubierto WABetaInfo (a través de 9to5Mac), la última versión beta de WhatsApp para iOS incluye una opción de formato spoiler, lo que significa que el texto no se revelaría a los destinatarios hasta que se pulsara específicamente sobre él en un mensaje.

Funcionaría de manera similar a la opción de formato de spoiler que está disponible actualmente en Reddit: cuando abres una publicación, el texto del spoiler queda oculto y debes hacer clic en él para ver el mensaje que hay debajo.

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Esto significaría que podrías seguir chateando con tus contactos sin preocuparte por ver información sobre los últimos giros de la trama de Bridgerton o Industry. La misma función ya ha aparecido en las versiones beta de WhatsApp para Android.

¡Próximamente!

Cómo funciona la función de spoiler (Image credit: WABetaInfo)

La nueva función, suponiendo que finalmente se implemente, sería especialmente útil en los chats grupales, donde algunos participantes pueden estar al tanto de las últimas novedades de las mejores series en las plataformas de streaming y otros quizá no.

No está claro cuánto tiempo tardará esta función de protección contra spoilers en salir de la fase beta y llegar a la aplicación oficial, pero es una mejora que tiene mucho sentido y que debería acabar utilizándose mucho en las conversaciones de WhatsApp.

Por el momento, las etiquetas de spoiler no se pueden aplicar a imágenes y videos, pero el equipo de WABetaInfo especula que esto también podría llegar a suceder, lo que significaría que estarías aún mejor protegido contra revelaciones que no deseas ver.

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Ayer mismo, WhatsApp comenzó a implementar otra mejora para los chats grupales, que permite a los nuevos participantes en estas conversaciones ver una parte seleccionada del historial del grupo, lo que evita que la misma información se vuelva a publicar una y otra vez.

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