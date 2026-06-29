WhatsApp acaba de abrir el proceso de reserva de nombres de usuario para tres mil millones de personas; aquí te explicamos cómo reservar el tuyo antes de que lo ocupen

WhatsApp está lanzando la opción de reservar nombres de usuario únicos

A partir de esta semana, los usuarios de todo el mundo podrán reservar sus nombres de usuario

Esta función está diseñada para que la comunicación a través de WhatsApp sea "aún más privada"

WhatsApp se ha convertido en una de las apps de mensajería más populares del mundo, pero no a todos les resulta cómodo dar su número de teléfono a un desconocido para iniciar una conversación. Afortunadamente, Meta está lanzando una nueva función para ayudar a cambiar eso.

Hoy (29 de junio), Meta anunció la llegada de los nombres de usuario de WhatsApp, que según la empresa se implementarán para más de tres mil millones de usuarios. A partir de esta semana, podrás reservar un nombre de usuario que podrás usar cuando la herramienta se implemente por completo en los próximos meses.

Dado que hay muchos usuarios en WhatsApp, Meta está abriendo las reservas con anticipación para que puedas reclamar uno que sea exclusivo para ti antes de que lo tome otra persona. Meta también está facilitando que las organizaciones y las pequeñas empresas reclamen el suyo, y los propietarios tendrán la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Facebook e Instagram para su cuenta de WhatsApp.

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Agregar nuevos contactos a WhatsApp ya es bastante sencillo: solo tienes que ingresar su número y aparecerá una ventana emergente que dice «esta persona usa WhatsApp». Pero la incorporación de los nombres de usuario allana el camino para una forma aún más conveniente y privada de agregar nuevos contactos, en línea con el funcionamiento de otras plataformas de redes sociales.

(Image credit: WhatsApp)

Meta agregó en su anuncio que "los nombres de usuario son [nuestro] último paso para hacer que WhatsApp sea aún más privado". Por un lado, Meta afirma que no existe una función de búsqueda que permita encontrar a alguien por su nombre de usuario, como sí ocurre en Instagram; no hay un directorio para navegar, ni sugerencias ni resultados.

Si alguien quiere agregarte como contacto, tendrá que saber tu nombre de usuario exacto para poder hacerlo. Además, Meta también ha integrado una clave opcional de cuatro dígitos que puedes habilitar y que los demás deberán ingresar si quieren agregarte.

Cómo reservar tu nombre de usuario

(Image credit: WhatsApp)

El primer paso es asegurarte de que tu aplicación de WhatsApp esté actualizada. Luego, una vez que la función de reserva de nombres de usuario se haya implementado en tu región, ve a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

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Meta indica que te avisará en la aplicación de WhatsApp cuando los nombres de usuario estén disponibles en tu país. Agregó que «iremos implementando los nombres de usuario de manera gradual en los próximos meses», por lo que es posible que debas tener paciencia para ver la opción.

WhatsApp lleva un tiempo trabajando en los nombres de usuario. Las reservas de nombres de usuario se detectaron por primera vez en octubre de 2025, y en abril los usuarios encontraron una herramienta en la versión beta del servicio que les permitía crear su propio nombre de usuario, pero que solo estaba disponible para un número muy limitado de usuarios.

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