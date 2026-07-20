Usé el visor Galaxy XR de Samsung durante toda una semana laboral y estuvo muy cerca de ser excelente, pero la correa para la cabeza le juega en contra

Mientras el mundo de la tecnología se prepara para el lanzamiento de los nuevos dispositivos plegables de Samsung en el evento Unpacked de la próxima semana —en el que la empresa ha adelantado algunos cambios importantes en su línea de productos—, en el Reino Unido por fin pueden tener en sus manos el casco Samsung Galaxy XR.

Ahora está disponible fuera de EE. UU. y Corea por primera vez desde su lanzamiento en octubre del año pasado, y he estado probando el casco después de que Samsung me enviara una unidad para reseñar hace unas semanas, para ver cómo se compara con mi fiel Meta Quest 3.

Ahora bien, podría limitarme a repetir gran parte de lo que nuestro editor general, Lance Ulanoff, dijo en su reseña práctica del Samsung Galaxy XR —elogiando la pantalla OLED, describiendo la comodidad de las gafas tras varias sesiones y enumerando las apps que me encantan en XR y que elevan la experiencia de Android más allá de lo que es posible en un celular o una computadora portátil—. Pero no haré eso aquí.

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En cambio, voy a poner mi cuerpo (bueno, la comodidad de mi cabeza y mi cuello) a prueba para traerte el regreso de mi formato favorito de reseñas de cascos de realidad virtual: ¿puedo pasar una semana entera usando el Samsung Galaxy XR?

¿La respuesta corta? Sí, pero podría ser más cómodo. Sigue leyendo para saber más sobre mi experiencia.

I last spent a week in VR with the Meta Quest Pro... (Image credit: Future)

Dentro del universo Android XR

Para que quede claro, no usé el casco de realidad extendida Galaxy XR las 24 horas del día, los 7 días de la semana; no he andado por mi supermercado local sumergido en la realidad extendida, ni he dormido con mi casco de Samsung puesto.

Pasé toda mi jornada laboral con el casco puesto (quitándomelo solo para mis descansos para almorzar y para ir al baño), y también lo usé un par de horas cada noche, para relajarme con una película o un juego.

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También me aseguré de pasar al menos un día utilizando únicamente el hardware que viene en la caja del Samsung Galaxy XR, es decir, las gafas.

En cuanto al software, utilicé todo lo que normalmente uso en mi computadora o teléfono para trabajar y entretenerme, y también tuve acceso al Explorer Pack: un paquete de software y suscripciones con un valor de 665 libras que obtendrás gratis al comprar el Galaxy XR hasta el 16 de diciembre.

Un breve comentario sobre este paquete: con un año de acceso a los modelos premium de Gemini (y 5 TB de almacenamiento digital en Google Cloud), además de un año de YouTube Premium, una suscripción a Calm y mucho más, es un complemento realmente sólido para la experiencia del XR; pronto escribiré más sobre mi experiencia con sus servicios.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dejando eso de lado, volvamos al visor...

Las cosas comenzaron con el pie derecho desde el primer día. Gracias a las capacidades multitarea de XR, pude tener una enorme ventana flotante de Slack para mantenerme en contacto con mis compañeros de TechRadar y una segunda ventana flotante de YouTube reproduciendo el episodio más reciente de alguno de mis muchos podcasts o una lista de reproducción para acompañar mi jornada. Todo esto mientras trabajaba en un documento de Google Docs, escribiendo con un teclado virtual flotante que respondía a los movimientos de mis dedos.

También podía abrir pestañas en Google Chrome y cambiar entre ventanas de forma muy cómoda utilizando el seguimiento ocular del visor. Este sistema detecta qué botón quiero seleccionar con la mirada, y solo tengo que juntar los dedos en un gesto de pinza mientras dejo la mano descansando frente a mí.

Incluso pude unirme a reuniones virtuales mediante avatares digitales que, aunque cumplían con su función, todavía están lejos de representar con precisión mi apariencia o mis expresiones faciales reales. Mi avatar de Galaxy tenía un aspecto demasiado caricaturesco para reuniones de trabajo, mientras que el de Google parecía estar permanentemente preocupado (algo que no refleja mi estado de ánimo habitual). Además, no llevaba mis lentes, lo que resultaba extraño, ya que siempre los uso y sentía que al avatar le faltaba parte de mi identidad.

Fuera de eso, rápidamente descubrí que cualquier tarea basada en operaciones cotidianas —prácticamente todo lo que no implique edición de video intensiva, aunque existen aplicaciones en la Play Store para necesidades de edición más básicas— resulta muy sencilla de realizar con el Samsung Galaxy XR.

Sin embargo, una vez que pasó el efecto de la novedad, apareció el primer obstáculo: la velocidad.

(Image credit: Samsung)

¡Tengo que escribir rápido!

Los controles de seguimiento ocular son geniales, y en general los controles de XR son increíblemente intuitivos, pero el teclado no es tan sensible ni siquiera como el teclado físico más básico. Esto redujo mi ritmo de escritura a un paso de tortuga, y con los plazos de entrega acechándome, no podía pasarme los días trabajando en las oraciones a paso de caracol.

La alternativa ideal sería un teclado Bluetooth que se conecte a tus audífonos, y la mayoría de los modelos estándar cumplirán su función una vez