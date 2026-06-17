Snap acaba de anunciar Specs: sus lentes de realidad aumentada

Se anunciaron los lentes de realidad aumentada de Snap.

Las especificaciones se lanzarán a finales de este año y costarán $2195 dólares (aproximadamente $40 mil pesos).

Son una versión mejorada de su kit de desarrollo Specs.

Tras sumarse al coro de marcas que prometían lentes inteligentes para el consumidor llegar en 2026 en la Augmented World Expo del año pasado, Snap (antes Snapchat) finalmente presentó sus nuevas Specs en la AWE de este año, anunciando que sus auténticos lentes de realidad aumentada se enviarán a finales de este año al Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Son increíbles, de ciencia ficción, y cuestan $2195 dólares

Ese elevado precio se explica por la diversidad de tecnologías XR que las Specs integran en un solo dispositivo. Tienen el formato de unos lentes relativamente ligeros, con un par de pantallas nítidas integradas en las lentes electrocrómicas para superponer elementos digitales al mundo real, y cámaras para rastrear las manos y los puntos de referencia en el espacio circundante, de modo que las características espaciales se perciben con la misma realismo que los objetos físicos.

Los lentes funcionan gracias a un par de chips Qualcomm Snapdragon, siguiendo el mismo enfoque que las Apple Vision Pro, ya que uno gestiona el sistema operativo y las aplicaciones, mientras que el otro se encarga de aspectos espaciales como el seguimiento y el anclaje de la posición y la mano.

Latest Videos From Watch full video here:

(Image credit: Snap)

Los adaptadores extraíbles son compatibles con una amplia gama de graduaciones de lentes, y las baterías ofrecen hasta cuatro horas de uso mixto. Incluye un estuche de carga para cuatro cargas adicionales (para un total de 20 horas de uso) y, por supuesto, asistencia de IA integrada.

Lo mejor de todo es que no se trata de un prototipo inaccesible. Es un dispositivo real que podrás comprar este otoño (es decir, en septiembre, octubre o noviembre). No hay nada parecido a las Snap Specs en el mercado actualmente, y esa es una gran ventaja para Snap, que supera a Meta, Android XR y el resto.

Realmente fantásticos

(Image credit: Future)

Las reacciones en línea de muchos han sido bastante negativas; algunos preguntan: "¿Por qué nadie puede fabricar unos lentes de aspecto normal?" y "Eso es un rotundo no por mi parte". Sin embargo, estoy muy emocionado de probar estos lentes.

A continuación, nuestro compañero Hamish Hector nos cuenta sobre su experiencia, probando por vez primera estos lentes o mejor dicho, un developer kit previo a los Snap Specs.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La IA y las funciones básicas de XR son geniales y sin duda tienen un aire futurista, pero las Snap Specs van un paso más allá con una realidad aumentada auténtica que me parece de ciencia ficción cada vez que las pruebo.

Su mayor éxito radica en las interacciones sociales. Durante una demostración en vivo, presencié una conversación a tres bandas entre dos representantes de Snap y yo. Cada uno hablaba un idioma diferente, pero pudimos comunicarnos a la perfección gracias a que las Spectrum mostraban subtítulos con traducción en tiempo real sobre nuestras cabezas.

En otra demostración, esta vez del juego Peridot, podíamos llevar a nuestras mascotas virtuales a un espacio compartido para jugar juntos en grupo, como si nuestras criaturas estuvieran realmente allí en la habitación. En otra aplicación de dibujo de realidad aumentada, podíamos crear esculturas virtuales en colaboración y luego recorrer la habitación juntos como si estuviéramos en nuestra propia galería, ya que la creación de cada persona aparecía para todos en el lugar donde había sido dibujada, como si fuera un objeto real en el espacio.

(Image credit: Snap)

Hacia lo desconocido

Lamentablemente, estas demostraciones requieren que cada persona tenga un par de Specs, y a $2195 dólares, supongo que son demasiado caras para su adopción masiva.

Hay otras dos incógnitas importantes.

En primer lugar: comodidad. Con 132 g o 136 g (según el tamaño de Snap Specs que compres), estos lentes de realidad aumentada pesan casi tres veces más que las Ray-Ban Meta estándar y aproximadamente el doble que las Ray-Ban Display monoculares.

Esto es mucho menos que unos auriculares, ya que modelos como las Quest 3 y las Samsung Galaxy XR superan los 500 g, pero el formato de los lentes hará que la sensación de peso sea diferente, así que tendremos que esperar para ver si estos voluminosos lentes son cómodos para usar durante todo el día.

Lentes de realidad aumentada: un casco de realidad mixta combinado con lentes inteligentes. (Image credit: Meta)

Y lo que es más importante, una cuestión fundamental es el software.

Snap ha mostrado varias aplicaciones de lentes de realidad aumentada, como obtener instrucciones visuales del asistente de IA para una reparación sencilla del coche, ver un vídeo en una gran pantalla virtual, navegar por un mapa del mundo real y realizar traducciones en tiempo real.

Además, existen aplicaciones de terceros para funciones como la cocina y la asistencia al golf, herramientas de dibujo para realidad aumentada y arte del mundo real, juegos como dardos, Peridot y una experiencia oficial de Avatar: The Last Airbender , y se prometen muchas más.

Todo luce genial, pero con un precio de $2195 dólares, el listón está muy alto desde el principio. Tampoco pueden ser un producto pasajero. Necesitan ser una plataforma en constante evolución que se vuelva más valiosa con el tiempo, incorporando nuevas experiencias y funciones. De lo contrario, los primeros usuarios podrían sentirse decepcionados y el entusiasmo inicial se desvanecerá.

Esto es lo que sucedió con las Apple Vision Pro. El hardware es excelente y las primeras impresiones elogiaban los auriculares de Apple, pero después de un mes aproximadamente, muchos descubrieron que el dispositivo acumulaba polvo y el entusiasmo se desvaneció porque no contaba con la utilidad de software necesaria.

(Image credit: Apple)

Lo positivo es que, a largo plazo, hay motivos para la esperanza en cuanto a la asequibilidad. Debido a la crisis de la memoria RAM y al aumento de los costes de otros componentes, así como a la inteligencia artificial y las perturbaciones del comercio mundial, la tecnología es más cara que nunca. Si estos problemas se resuelven, es de esperar que los precios bajen, y podrían bajar considerablemente.

No podemos saber qué nos depara el futuro, pero tengo la esperanza de que las próximas generaciones de las Snap Specs y lentes similares sean mucho más asequibles. Ojalá el modelo actual de Snap sea lo suficientemente popular e impresionante como para hacer realidad ese futuro de realidad aumentada con el que sueño.