Según se informa, Apple dice adios al Vision Pro 2 para fabricar lentes inteligentes, pero me preocupa que repitan los mismos errores

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas hablar de Apple? Sin duda, para muchos, la marca de la manzana mordida es sinónimo de excelencia tecnológica.

Si bien no siempre es la primera en lanzar al mercado un producto de consumo totalmente nuevo, cuando lo hace, su versión es imbatible. Sin embargo, en ningún caso es esto menos cierto que con el Vision Pro.

Bonito pero incómodo, potente pero sin el software necesario para aprovecharlo realmente, repleto de interesantes funciones que elevan su precio hasta la absurda cifra de 3499 $ / 3499 £ / 5999 AU$. Impresionó en su lanzamiento, pero los usuarios habituales se dieron cuenta de que no era el producto Apple del futuro que muchos esperaban.

Apple falló, y aunque ha habido rumores de que en los próximos años saldría una nueva versión, ya fuera una secuela completa o quizás una versión Air (es decir, más económica), o ambas cosas, ahora hay informes de que esa idea se ha dejado de lado para dar paso a la próxima gran novedad: las gafas inteligentes.

Creo que probablemente sea la decisión correcta, pero también me pregunto si Apple volverá a cometer los mismos errores.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

No es una repetición, posiblemente una rima.

Esta filtración proviene de Mark Gurman, de Bloomberg, cuyos informantes suelen acertar con las filtraciones sobre Apple, aunque, como siempre, hay que tomar los rumores con cautela, y afirma que Apple está desviando recursos (incluido personal) del sucesor de Apple Vision Pro hacia las gafas.

Es más, se nos ha informado de que Apple está desarrollando dos gafas inteligentes. Una con pantalla y otra sin ella, imitando las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display y Ray-Ban Meta.

Estas últimas podrían salir al mercado en 2027, aunque es posible que se presenten el año que viene, mientras que las gafas con pantalla están previstas para 2028. Dicho esto, con esta nueva dedicación a las gafas, es posible que ambos modelos salgan al mercado un poco antes.

Las gafas de Meta ya están aquí (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Suponiendo que nada cambie, esto situaría a Apple muy por detrás de todos sus competidores.

Meta ya cuenta con gafas inteligentes con y sin pantalla, se espera que Android XR (Samsung y otros socios de Google) lancen una variedad de gafas el próximo año, y otros actores como Snap también tienen previsto lanzar gafas de RA para el consumidor el próximo año.

Algunas pueden ser exclusivas de Android, pero las gafas de Snap y Meta son más independientes del teléfono (las gafas de Snap probablemente serán su propio dispositivo independiente). Existe un riesgo muy real de que las personas que podrían querer las gafas de Apple ya se hayan decantado por un par de otra marca mucho antes de que lleguen al mercado.

Al mismo tiempo, Apple también tiene que reconstruir su reputación.

Apple falló con el iPhone 16 al prometer capacidades de IA que aún no tenía, y el lanzamiento del iPhone 17 ha carecido notablemente de afirmaciones similares, y algunas de esas características aún no se han cumplido un año después de haber sido prometidas.

Sin embargo, las gafas inteligentes dependen de la IA para ofrecer sus mejores funciones.

Basándome en su historial, sé que no confiaría en Apple para ofrecer unas gafas con IA excelentes, no sin ayuda.

Podría utilizar ChatGPT como ha hecho hasta ahora con Siri, pero entonces Apple tendría que encontrar otras formas de justificar sus gafas frente a la competencia que también utiliza ChatGPT, y los numerosos servicios que presumen de contar con IA propia que pueden adaptar directamente a sus necesidades, como Meta y Google.

(Image credit: Apple)

Esta inexperiencia y llegada tardía al mercado imita perfectamente los recientes intentos de Apple con los altavoces inteligentes y las gafas de realidad virtual. Por desgracia para Apple, ambos fracasaron.

Sin embargo, si Apple consigue sacar algo de la chistera, podría ver las gafas inteligentes de Apple como el gadget más vendido de 2027: las Ray-Ban de Meta ya son muy populares, y no tienen la notoriedad tecnológica de Apple.

Tendremos que esperar a ver qué puede ofrecer cuando salgan al mercado sus gafas inteligentes, si es que lo hacen, pero espero sinceramente que Apple dé un gran salto adelante. Al mismo tiempo, no voy a contener la respiración.