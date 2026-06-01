Se rumorea que Meta está trabajando en un colgante con IA y en unos lentes inteligentes diferentes a las que hemos visto hasta ahora

Según se informa, Meta tiene más dispositivos en camino

Podríamos recibir un colgante con IA siempre activo y nuevas gafas inteligentes

Las gafas inteligentes podrían contar con nuevos socios de hardware

Además de estudiar la posibilidad de ofrecer suscripciones premium para sus plataformas de redes sociales, según se informa, Meta también está desarrollando nuevo hardware: un colgante con IA y unas gafas inteligentes que, al parecer, serán diferentes a los modelos que hemos visto hasta ahora.

Así lo afirma The Information, que indica que las pruebas del colgante con IA comenzarán el próximo año. Es de suponer que funciona de manera similar al colgante con IA de Limitless, lanzado en 2024, ya que Meta adquirió Limitless a finales del año pasado: el dispositivo graba y procesa audio, y puede responder consultas con su chatbot integrado.

Por el momento hay pocos detalles, pero hemos visto bastantes de estos dispositivos portátiles con IA en los últimos años. Desde transcribir reuniones hasta decirte a qué hora debes estar en la estación para tomar el próximo tren a casa, la idea es que actúen como compañeros constantes listos para echarte una mano en cualquier momento.

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Sabemos que OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, está trabajando en algo similar, aunque, de nuevo, no hay mucha información concreta sobre qué es ese algo o qué hará. Es posible que en los próximos 12 meses veamos el lanzamiento de nuevos dispositivos por parte de dos de los nombres más importantes en el campo de la IA.

Más lentes inteligentes

Ya hemos visto varios modelos de gafas inteligentes de Meta (Image credit: Meta)

En cuanto a las gafas inteligentes, según el informe publicado en The Information, al parecer se avecinan varios modelos nuevos. Se rumorea que el plan consiste en incorporar a más socios, además de Ray-Ban, con quien Meta ya colabora. Como era de esperarse, los propios modelos de IA de Meta serán los encargados de proporcionar la inteligencia.

El mismo informe menciona un nuevo proyecto de Meta llamado "Wearables for Work", destinado a impulsar las suscripciones a las aplicaciones de IA de Meta, incluido un agente de IA aún no lanzado llamado Hatch. Al parecer, Meta tiene como objetivo vender 10 millones de gafas inteligentes en la segunda mitad de 2026, en parte mediante la expansión de las ventas a más países.

Hay más indicios de la llegada de las gafas inteligentes a través de Android Authority: Meta ha registrado varios pares nuevos de gafas inteligentes ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU., un paso regulatorio necesario para los nuevos dispositivos. Estos documentos se han presentado bajo el nombre de Meta, lo que no ha sido habitual en el caso de dispositivos portátiles anteriores.

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Esto podría sugerir que Meta se está asociando con otro socio de hardware, lo que concuerda con lo que dice The Information, pero tendremos que esperar a que se confirme. Se espera que muchas otras empresas también lancen gafas inteligentes pronto, incluyendo —quizás— a Apple.

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