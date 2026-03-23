Samsung lanzará unos lentes inteligentes a finales de este año: estos son los 4 detalles que ya se han filtrado, incluyendo las pantallas y las aplicaciones de realidad extendida

Las Samsung Galaxy Glasses, como las llaman las filtraciones, aún no son 100% oficiales, pero Samsung ha adelantado la llegada de unas gafas Android XR para más adelante «este año», según Jay Kim (vicepresidente ejecutivo de la división móvil de Samsung). Cuando salgan al mercado, se sumarán a sus audífonos Galaxy XR, y los rumores ya han comenzado a revelar detalles jugosos.

Supongo que aún faltan al menos unos meses para la presentación completa, dado que acabamos de tener el lanzamiento de su línea Samsung S26, aunque no me sorprendería que Samsung nos haga esperar hasta mucho más adelante en el año. Pero, ¿quién dice que no podemos empezar a generar expectación desde ya?

Aquí he recopilado varias filtraciones relacionadas con las aplicaciones, la pantalla, la batería y más de las Samsung Galaxy Glasses para darte una idea de lo que podrían incluir estas gafas inteligentes en su lanzamiento.

El artículo continúa a continuación

1. Contarán con una pantalla

Los lentes Meta Ray-Ban Display (Image credit: Meta)

Según una nueva filtración de SamMobile, las Samsung Galaxy Glasses contarán con una batería de 245 mAh, casi idéntica a la capacidad de la batería de las Meta Ray-Ban Display Glasses. Esto sugiere que el modelo de Samsung también contará con una pantalla, algo que coincide con el prototipo de gafas de Samsung que probamos el año pasado.

Sin embargo, filtraciones anteriores han insinuado una capacidad de batería menor, lo que podría indicar que habrá dos modelos: un modelo estándar de las Galaxy Glasses y unas Galaxy Glasses Ultra que vendrán con o sin pantalla, respectivamente. Esto se ve respaldado por las dos filtraciones que otorgan a las gafas números de modelo similares pero diferentes: SM-0200P y EB-0200.

2. Se incluyen "lentes" fotocromáticas

Las lentes fotocromáticas son la mejor opción (Image credit: Meta)

He probado varias gafas inteligentes con IA y, sinceramente, no deberías comprar un par que no tenga lentes fotocromáticas.

¿Por qué? Las lentes transparentes son geniales para cuando estás en interiores o llevas las gafas puestas en días con poco sol o más nublados al aire libre, mientras que las lentes oscuras son ideales cuando estamos en pleno verano y los días son muy luminosos, pero ninguna de las dos opciones es perfecta en determinadas condiciones.

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Los lentes fotocromáticos te ofrecen las ventajas de ambos en un solo par de gafas, maximizando el uso que puedes sacarle a tu tecnología. Imagina si solo pudieras usar tu teléfono algunos días de la semana —eso sería frustrante— y, sin lentes fotocromáticos, así es como se sentiría usar tus gafas inteligentes, así que este rumor de que las Galaxy Glasses de Samsung vienen con lentes fotocromáticos es uno que espero que sea cierto.

3. Tienen una cámara integrada

Lentes Meta Ray-Ban con una cámara visible (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aunque pueda parecer que la cámara es un elemento estándar en las gafas inteligentes, dado que es una característica clave de las Ray-Ban Meta, hay muchas gafas inteligentes que prescinden de ella para ofrecer interacciones más sencillas basadas únicamente en audio e inteligencia artificial. Por eso, no era seguro que Samsung fuera a incluir una. Afortunadamente, parece que sí lo hará.

Se rumorea que será una cámara de 12 MP (la resolución habitual para las gafas), pero es probable que no sea la opción ideal para tomar fotos, ya que —según mi experiencia con otros modelos de gafas inteligentes— es difícil encuadrar la toma, y si usas una gorra como yo, siempre se interpone en el camino.

Pero para videos en primera persona o esos momentos en los que no tienes acceso a tu teléfono, una cámara en tus gafas es una herramienta excelente y una alternativa sólida a las mejores cámaras de acción, especialmente si se tienen en cuenta las otras ventajas que ofrecen las gafas.

También es útil para proporcionar contexto a tu IA, ya que puedes pedirle que analice lo que ves a tu alrededor. Esta es la herramienta de IA que más uso con mis gafas Meta Ray-Ban, y es imprescindible en todas las gafas inteligentes. Así que espera ver este y otros trucos de IA en la tecnología de Samsung.

4. Serán compatibles con aplicaciones optimizadas para la realidad extendida

La aplicación de mapas de Android XR en acción en un tráiler de Google (Image credit: Google)

Esta siguiente información proviene de un código oculto de Spotify y de la página para desarrolladores de Android XR, que insinúan que las aplicaciones de Android contarán con integración XR.

Los relojes Galaxy de Samsung ya hacen algo similar con versiones de aplicaciones para teléfonos optimizadas para dispositivos de muñeca, pero una gran diferencia es que esas aplicaciones se ejecutan directamente en el reloj, lo que significa que no necesitas el teléfono. En cambio, tus gafas recibirían datos proyectados desde tu teléfono conectado, lo que liberaría potencia de procesamiento y ayudaría a las gafas a ahorrar batería.

Esto podría cambiar, pero por ahora, las filtraciones también sugieren que las Samsung Galaxy Glasses no vendrán con conectividad de datos —algo que necesitarían para ser más autónomas—, lo que insinúa que esta primera versión será un accesorio para tu smartphone Samsung actual. Lo siento, teléfono con IA.

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